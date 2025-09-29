Общество 29.09.2025 в 15:12

В Монголии спикера парламента избрали лидером правящей партии

Во втором туре голосования он обошел премьер-министра страны
Текст: Чингис Шоноев
В Монголии спикера парламента избрали лидером правящей партии
Фото: parliament.mn
Председатель Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан большинством голосов был избран лидером правящей Монгольской Народной Партии (МНП). 

«В первом туре голосования премьер-министр Гомбожавын Занданшатар получил 43,9%, спикер парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалан 56,1% голосов. Поскольку оба не набрали две трети голосов, прошел второй тур. По его итогам 85,67% проголосовавших участников выбрали новым лидером нашей партии председателя Хурала», – привели данные счетной комиссии в партийном пресс-центре.

Согласно закону о политических партиях, в течение 60 дней предыдущий лидер МНП, ранее ушедший в отставку премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, подаст в Верховный суд заявление о регистрации нового председателя партии. Ее 31-й по счету съезд решено провести 15-16 ноября 2025 года с участием 255 членов.

Дашзэгвийн Амарбаясгалану 44 года, он получил два высших образования в государственных вузах Монголии. Прошел программу подготовки к магистратуре в Джорджтаунском университете США. Начинал политическую карьеру в Монгольской Народной Партии с руководителя ее пресс-службы, возглавлял столичный комитет МНП, администрацию правительства страны с 2022 по 2024 год. 

Гомбожавын Занданшатару 55 лет, он выпускник Иркутского института народного хозяйства по специальности "финансист-экономист". Работал в нескольких монгольских банках. Изучал развитие демократии в Стэнфордском университете США. В первый раз избрался в парламент в 2004 году. В 2009-2012 годах был министром иностранных дел Монголии, с 2020 по 2024 годы спикером парламента. Проиграл в мажоритарном округе, хотя был выдвинут правящей Народной партией на прошедших в июне 2024 года парламентских выборах.
Теги
Монголия

