В Монголии спикера парламента избрали лидером правящей партии

Председатель Великого государственного хурала Монголии Дашзэгвийн Амарбаясгалан большинством голосов был избран лидером правящей Монгольской Народной Партии (МНП).«В первом туре голосования премьер-министр Гомбожавын Занданшатар получил 43,9%, спикер парламента Дашзэгвийн Амарбаясгалан 56,1% голосов. Поскольку оба не набрали две трети голосов, прошел второй тур. По его итогам 85,67% проголосовавших участников выбрали новым лидером нашей партии председателя Хурала», – привели данные счетной комиссии в партийном пресс-центре.Согласно закону о политических партиях, в течение 60 дней предыдущий лидер МНП, ранее ушедший в отставку премьер-министр Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэнэ, подаст в Верховный суд заявление о регистрации нового председателя партии. Ее 31-й по счету съезд решено провести 15-16 ноября 2025 года с участием 255 членов.Дашзэгвийн Амарбаясгалану 44 года, он получил два высших образования в государственных вузах Монголии. Прошел программу подготовки к магистратуре в Джорджтаунском университете США. Начинал политическую карьеру в Монгольской Народной Партии с руководителя ее пресс-службы, возглавлял столичный комитет МНП, администрацию правительства страны с 2022 по 2024 год.Гомбожавын Занданшатару 55 лет, он выпускник Иркутского института народного хозяйства по специальности "финансист-экономист". Работал в нескольких монгольских банках. Изучал развитие демократии в Стэнфордском университете США. В первый раз избрался в парламент в 2004 году. В 2009-2012 годах был министром иностранных дел Монголии, с 2020 по 2024 годы спикером парламента. Проиграл в мажоритарном округе, хотя был выдвинут правящей Народной партией на прошедших в июне 2024 года парламентских выборах.