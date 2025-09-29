Житель Улан-Удэ прятал наркотики у себя на работе

Сотрудники наркоконтроля линейного отдела МВД на транспорте обнаружили наркотики на работе и дома у местного жителя Улан-Удэ. По словам мужчины огромный мешок конопли он насобирал в Тарбагатайском районе исключительно для собственных нужд.

- По месту работы мужчины был изъят полимерный сверток с табачно-растительной массой. Сказал, что наркотик изготовил из дикорастущей конопли, собранной в поле Тарбагатайского района, для личного употребления, без цели сбыта. По месту его жительства с помощью служебной собаки был найден полипропиленовый мешок с растительной массой. Экспертиза показала, что в мешке хранилась конопля, весом 1 кг 387,5 гр, - рассказали в Улан-Удэнском ЛО МВД России на транспорте.

Возбуждено уголовное. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Расследование продолжается.

Фото: Транспортная полиция Прибайкалья