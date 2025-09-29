Общество 29.09.2025 в 15:37

В Бурятии заключили под стражу двух бычков

Их поймали прямо на поле
Текст: Карина Перова
В Бурятии заключили под стражу двух бычков
Фото: администрация Иволгинского района

В селе Гурульба Иволгинского района Бурятии прошел межведомственный выезд по изъятию сельхозживотных, находящихся на свободном выпасе. Двух бычков поймали прямо на чужих полях, их поместили в специальную клетку для перевозки. По всей видимости, скот отправили на «штрафстоянку».

«Такие животные наносят значительный ущерб посевам кормовых культур, картофеля и овощей. Это может привести к уменьшению урожая и к экономическим потерям для фермеров. Потравленные культуры не только подлежат уничтожению, но и требуют дополнительных затрат на восстановление», - прокомментировали в райадминистрации.

Выпас сельскохозяйственных животных вне установленных органами местного самоуправления мест влечет наложение штрафов: на граждан – от 3 до 5 тыс. рублей, на должностных лиц – от 2 до 6 тыс., на юридических лиц – от 4 до 10 тыс.

 

бесконтрольный выпас скот рейд

