Жительница Бурятии отправила другу наркотики, чтобы «облегчить ему боль»

Жительница Бурятии получила пять лет колонии за незаконную пересылку наркотических средств в значительном размере. Она пыталась обжаловать приговор в Верховном суде республики.

В апелляционных жалобах осужденная и ее адвокат заявили о чрезмерной суровости назначенного наказания, мол, преступление совершено из чувства сострадания, «с целью облегчить боль тяжело больному другу».

«Фактические обстоятельства совершенного преступления установлены судом верно, квалифицирующие признаки преступления нашли свое подтверждение в суде. Оснований для иной правовой оценки и переквалификации действий осужденной суд апелляционной инстанции не нашел, в связи с чем доводы осужденной и ее адвоката признаны необоснованными, приговор оставлен без изменения», - заключили в Верховном суде Бурятии.