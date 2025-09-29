В Улан-Удэ «Белку» и «Стрелку» ждут большие штрафы

В Улан-Удэ сотрудники Минпромторга Бурятии совместно с полицией проверили точки общепита, реализующие алкогольную и спиртосодержащую продукцию. Ранее на них жаловались местные жители, сообщавшие о фактах незаконной продажи алкоголя.Как рассказали в министерстве, в заведениях выявлены нарушения. Так, в баре «Белка» на ул. Коммунистическая, 3 выявлен оборот алкоголя без сопроводительных документов, а также нарушение правил продажи алкогольной продукции и нарушение технических регламентов. В баре «Стрелка» по этому же адресу алкоголь и вовсе продавали без лицензии.«По итогам проверок возбуждены дела об административных правонарушениях. Проводятся административные расследования, по итогам которых материалы будут направлены в Арбитражный суд Бурятии. «Белке» грозит штраф от 150 до 390 тысяч рублей, «Стрелке» - от 120 до 140 тысяч рублей», - сообщили в Минпромторге.Также нарушения выявлены в баре «Синий Кит» на проспекте Строителей, 22. Там шла реализация алкогольной продукции на вынос. На заведение составлен административный протокол, ему грозит штраф от 100 до 300 тысяч рублей. При неоднократном привлечении к административной ответственности в течение 6 месяцев Минпромторг Бурятии имеет право аннулировать лицензию во внесудебном порядке.А в баре «Эскобар» на ул. Кирова, 28 шла продажа алкоголя без сопроводительных документов. Этот объект находится в непосредственной близости от образовательного учреждения, где категорически запрещена торговля спиртным. Несмотря уже трехкратное привлечение к административной ответственности и штрафы в размере 200 тысяч рублей с уничтожением свыше 900 бутылок изъятой алкогольной продукции это заведение продолжает работать, меняя индивидуальных предпринимателей.«Совместные рейды Минпромторга Бурятии и МВД будут продолжены. Сообщить информацию о фактах нарушения продажи алкогольной продукции можно по телефону 8 (3012) 44-25-57», - сообщили в министерстве.