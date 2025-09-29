В Улан-Удэ в перинатальном центре родилось пять двоен

Республиканский перинатальный центр накануне предоставил статистику родов за неделю – с 22 по 28 сентября. В этот период в стенах роддома произошло 95 родоразрешений и на свет появилось ровно 100 малышей.

Среди сотни новорожденных – пять двоен. Мальчиков, на этой неделе, как и в предыдущие периоды, родилось больше девочек – 56 и 44, соответственно.

- Самым крупным малышом оказался мальчик, родившийся 24 сентября, весом 4730 г и ростом 59 см. Самый маленький малыш — тоже мальчик, родившийся 27 сентября, весом 1500 г и ростом 41 см. Самым «богатым» на рождения стал 25 сентября – в этот день появилось сразу 23 малыша: семь мальчиков и 16 девочек, - прокомментировали в Республиканском перинатальном центре.

Фото: loon.site