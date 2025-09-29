Общество 29.09.2025 в 17:55
Почему не списывают долги после банкротства?
Текст: Иван Иванов
Процедура банкротства даёт должнику шанс избавиться от всех обязательств перед кредиторами. Но иногда человек получает нужный статус и обнаруживает: часть долгов так и осталась неоплаченной. Такое происходит, поскольку некоторые виды кредитов по закону защищаются от списания. В таком случае стоит найти юриста по банкротству https://favorit-consult.ru/, который поможет разобраться в ситуации и подскажет, как вести себя дальше.
Почему банкроту не списывают некоторые долги
В законе «О банкротстве» указаны два случая, в которых процедура не освобождает человека от финансовых обязательств.
1. Должник вел себя недобросовестно. Например, провел фиктивную процедуру или пытался обмануть финансового управляющего.
2. Есть правовые основания для обязательного возврата средств.
ВАЖНО
Не подлежат списанию даже после получения статуса банкрота займы, оформленные по подложным документам. Например, если клиент предоставил в банк фиктивную справку о доходах, вернуть деньги ему придется.
Какие долги не списываются по правовым показаниям
Обязательному возврату подлежат задолженности, которые считаются текущими платежами. К примеру, если человека объявят банкротом, он все равно должен будет оплатить коммунальные услуги и налоги, накопившиеся с момента обращения в суд. Также в 2025 году в любом случае придется погасить долги за:
● компенсацию вреда жизни, здоровью и имуществу (поскольку суд отдает приоритет потерпевшему);
● выплаты кредиторам, которые не знали о рисках и тяжёлом финансовом состоянии банкрота;
● выплаты сотрудникам: зарплаты, отпускные и выходные пособия;
● алименты, по закону они стоят выше любых коммерческих кредиторов.
Отдельно стоит упомянуть субсидиарную ответственность. Она наступает в случае, если владелец или руководитель компании доводят ее до банкротства, совершая незаконные действия. Даже если такой человек получит статус банкрота, ему все равно придется возвращать деньги кредиторам, пусть даже после продажи личного имущества.
Банкротство позволяет избавиться от многих финансовых обязательств, однако не всегда покрывает все задолженности. Существуют платежи, которые придется сделать даже после завершения судебного заседания. Поэтому лучше заранее оценить, какие задолженности у вас имеются, чтобы в дальнейшем не столкнуться с проблемами и сделать выплату сразу всем кредиторам.
Реклама. ООО «Юридический центр ФАВОРИТ» ИНН 7720413438 Erid: 2SDnjeR6FWN
Почему банкроту не списывают некоторые долги
В законе «О банкротстве» указаны два случая, в которых процедура не освобождает человека от финансовых обязательств.
1. Должник вел себя недобросовестно. Например, провел фиктивную процедуру или пытался обмануть финансового управляющего.
2. Есть правовые основания для обязательного возврата средств.
ВАЖНО
Не подлежат списанию даже после получения статуса банкрота займы, оформленные по подложным документам. Например, если клиент предоставил в банк фиктивную справку о доходах, вернуть деньги ему придется.
Какие долги не списываются по правовым показаниям
Обязательному возврату подлежат задолженности, которые считаются текущими платежами. К примеру, если человека объявят банкротом, он все равно должен будет оплатить коммунальные услуги и налоги, накопившиеся с момента обращения в суд. Также в 2025 году в любом случае придется погасить долги за:
● компенсацию вреда жизни, здоровью и имуществу (поскольку суд отдает приоритет потерпевшему);
● выплаты кредиторам, которые не знали о рисках и тяжёлом финансовом состоянии банкрота;
● выплаты сотрудникам: зарплаты, отпускные и выходные пособия;
● алименты, по закону они стоят выше любых коммерческих кредиторов.
Отдельно стоит упомянуть субсидиарную ответственность. Она наступает в случае, если владелец или руководитель компании доводят ее до банкротства, совершая незаконные действия. Даже если такой человек получит статус банкрота, ему все равно придется возвращать деньги кредиторам, пусть даже после продажи личного имущества.
Банкротство позволяет избавиться от многих финансовых обязательств, однако не всегда покрывает все задолженности. Существуют платежи, которые придется сделать даже после завершения судебного заседания. Поэтому лучше заранее оценить, какие задолженности у вас имеются, чтобы в дальнейшем не столкнуться с проблемами и сделать выплату сразу всем кредиторам.
Реклама. ООО «Юридический центр ФАВОРИТ» ИНН 7720413438 Erid: 2SDnjeR6FWN
Тегибанкротство