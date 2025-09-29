Общество 29.09.2025 в 17:39

В Бурятии фермер выращивает картофель и кадры для села благодаря господдержке

Анатолий Очиртаров получил грант в рамках «Агростартапа»
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии фермер выращивает картофель и кадры для села благодаря господдержке
Фото: минсельхозпрод Бурятии

В минсельхозпроде Бурятии рассказали об участнике специальной военной операции, фермере-картофелеводе из Кяхтинского района Анатолии Очиртарове, который начал свой путь в агробизнесе с победы в конкурсе «Агростартап» в 2023 году. Этот грант позволил ему заложить основу для собственного дела. Сегодня его хозяйство успешно выращивает картофель сорта «Гала», показавший хорошую урожайность.

Нехватка квалифицированных рабочих рук остается одной из самых острых проблем для аграриев. Но Анатолий нашел свой выход – он активно привлекает на практику студентов Бурятской ГСХА и агроколледжа имени Ербанова.

«Третий год только работаю, в этом году первый раз студентов для помощи привлекаю. Оплата труда самая большая, статья расходов для фермерского бизнеса, наравне с ГСМ. Знаю про государственную поддержку по компенсации затрат, связанных с прохождением практики студентами: это и оплата труда, и их проживание, питание. Хочу подать документы на ее получение», - рассказал фермер.

Такая мера поддержки оказывается в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Государство компенсирует сельхозпроизводителям до 90% затрат на оплату труда студентов и их проживание.

В хозяйстве Анатолия уже прошли практику семь студентов-агрономов БГСХА. Они помогали со сбором картофеля, сортировкой и отгрузкой. При этом мужчина не считает студентов лишь рабочей силой, ему важно, чтобы во время практики будущие специалисты поняли, как работают фермерские хозяйства. Поэтому он не только показывает свою ферму, но и проводит для них экскурсии на крупное соседнее предприятие – АПО «Кяхтинское».

«Мы занимались уборкой картофеля. Нас было семеро ребят, работали хорошо, было даже весело. В хороших условиях жили: ночевали в тепле и уюте, кормили вкусно, трехразовое питание. Я, например, научился дробить комбикорм – это новый для меня навык. Мы много общались с Анатолием, расспрашивали его о том, как начинать и строить свой агробизнес», поделился студент 4-го курса агрономического факультета Виктор Беломестнов.

К слову, такой подход уже дает реальные плоды. Как отметил Анатолий Очиртаров, к нему после окончания учебы хочет устроиться на работу один студент агротехнического колледжа. «Тоже наш, кяхтинский», - уточнил аграрий.

Теги
агростартап фермер господдержка

Все новости

Почему не списывают долги после банкротства?
29.09.2025 в 17:55
В Бурятии ссора на парковке у «Абсолюта» переросла в поножовщину
29.09.2025 в 17:53
В Бурятии фермер выращивает картофель и кадры для села благодаря господдержке
29.09.2025 в 17:39
В Улан-Удэ «Белку» и «Стрелку» ждут большие штрафы
29.09.2025 в 17:14
В Улан-Удэ в перинатальном центре родилось пять двоен
29.09.2025 в 17:13
В Улан-Удэ девушка ударила сотрудника ГАИ
29.09.2025 в 17:07
В Бурятии следователи откопали бочку с мертвым китайцем
29.09.2025 в 16:47
Жительница Бурятии отправила другу наркотики, чтобы «облегчить ему боль»
29.09.2025 в 16:29
Жители Улан-Удэ всё чаще смотрят короткие сериалы в интернете
29.09.2025 в 16:13
Энергетики не исключают зимних аварийных отключений в Бурятии
29.09.2025 в 16:01
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
Почему не списывают долги после банкротства?
29.09.2025 в 17:55
В Улан-Удэ «Белку» и «Стрелку» ждут большие штрафы
В столице Бурятии проверили продавцов алкоголя, на которых жаловались горожане
29.09.2025 в 17:14
В Улан-Удэ в перинатальном центре родилось пять двоен
Всего за неделю на свет появилась сотня малышей
29.09.2025 в 17:13
Жительница Бурятии отправила другу наркотики, чтобы «облегчить ему боль»
Она пыталась обжаловать приговор
29.09.2025 в 16:29
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru