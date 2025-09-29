В Бурятии фермер выращивает картофель и кадры для села благодаря господдержке

В минсельхозпроде Бурятии рассказали об участнике специальной военной операции, фермере-картофелеводе из Кяхтинского района Анатолии Очиртарове, который начал свой путь в агробизнесе с победы в конкурсе «Агростартап» в 2023 году. Этот грант позволил ему заложить основу для собственного дела. Сегодня его хозяйство успешно выращивает картофель сорта «Гала», показавший хорошую урожайность.

Нехватка квалифицированных рабочих рук остается одной из самых острых проблем для аграриев. Но Анатолий нашел свой выход – он активно привлекает на практику студентов Бурятской ГСХА и агроколледжа имени Ербанова.

«Третий год только работаю, в этом году первый раз студентов для помощи привлекаю. Оплата труда самая большая, статья расходов для фермерского бизнеса, наравне с ГСМ. Знаю про государственную поддержку по компенсации затрат, связанных с прохождением практики студентами: это и оплата труда, и их проживание, питание. Хочу подать документы на ее получение», - рассказал фермер.

Такая мера поддержки оказывается в рамках национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Государство компенсирует сельхозпроизводителям до 90% затрат на оплату труда студентов и их проживание.

В хозяйстве Анатолия уже прошли практику семь студентов-агрономов БГСХА. Они помогали со сбором картофеля, сортировкой и отгрузкой. При этом мужчина не считает студентов лишь рабочей силой, ему важно, чтобы во время практики будущие специалисты поняли, как работают фермерские хозяйства. Поэтому он не только показывает свою ферму, но и проводит для них экскурсии на крупное соседнее предприятие – АПО «Кяхтинское».

«Мы занимались уборкой картофеля. Нас было семеро ребят, работали хорошо, было даже весело. В хороших условиях жили: ночевали в тепле и уюте, кормили вкусно, трехразовое питание. Я, например, научился дробить комбикорм – это новый для меня навык. Мы много общались с Анатолием, расспрашивали его о том, как начинать и строить свой агробизнес», поделился студент 4-го курса агрономического факультета Виктор Беломестнов.

К слову, такой подход уже дает реальные плоды. Как отметил Анатолий Очиртаров, к нему после окончания учебы хочет устроиться на работу один студент агротехнического колледжа. «Тоже наш, кяхтинский», - уточнил аграрий.