30.09.2025
На перевале в Бурятии идет снег
Водителей просят соблюдать осторожность
Текст: Андрей Константинов
Снег пошел сегодня с утра на перевале Пыхта в Прибайкальском районе Бурятии. Также на дороге наблюдается туман, сообщает Прибайкалье-инфо.24/7. Водителей, едущих в этом направлении, просят соблюдать осторожность.
Напомним, с сегодняшнего дня в Бурятии резко ухудшилась погода. Синоптики прогнозируют осадки в виде дождя и мокрого снега, местами с установлением временного снежного покрова, а также сильный ветер.
