Улан-удэнцев оставили без горячей воды и отопления

Жителей Улан-Удэ оставили без горячей воды и отопления. Из-за ремонтных работ на тепловых сетях благ цивилизации не будет с 09:00 до 13:00. Об этом сообщает комитет городского хозяйства со ссылкой на ПАО «ТГК-14».

Под отключение попало множество улиц: ул. Воронежская,1,2,5; Радикальцева,1а,2; Хрустальная,2,3,4,5,6,8,17,19,23,25; Кундо,1,3,5,7,9; Силикатная,1,2,3,4; Заовражная,1,1А,3,2,6,6А; Печерская,47. Частный сектор: Заовражная,4,5,7,9,10б; Нефтянников 11б,11,4,2,1.

Стеклозавод: Керамическая 2,4,4а,6,5,7; Силикатная 5,6,7; Радикальцева 4; Кундо 2,4,6,8, 10,12,14,15,16,13; Новгородская 3,5,7,9,11,13; Бато-Жабая 6,9; Гомельская 20,22,24. Частный сектор: Мира с 10 по 20, Радикальцева с 1по 10, Новгородская 10,12,14,16,18,20,22,24,26.

Пер. Стекольный,4,5,6,7,8,9, Новостройка 1,3, Желябова 7а,26,28, Составная 1а,2а,3а, Стекольная ,2,3,5,6,7,9,12,14,15,16,17,19. Ул. Гомельская 1,3,5,8,9,11,13,15,17,21/1,21/2, ул. Славы 3,4,5,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18, с 35 по 58, Сиреневая,10,12,14, Желябова,28, Новостройка,1,3,38 Д/с №5 Новгородская,8 , Д/с №38 Мира,1а, Д/с №52 Батожабая,6б, Школа №43 Составная,2Б.

Также ГВС и тепла не будет в социальных объектах: поликлиника №1, больнице №2, Противотуберкулезном диспансере, Психоневрологическом диспансере, Кожно-венерологическом диспансере, БРИТ, РКШИ, Созвездии, КДЦ Кристалл, Кустовой лаборатории, ДК Авангард, Баня Кундо,18, ЖЭУ Кундо,18, Кадетском корпусе, очистных сооружениях.

А с 10 до 14:00 отключать будут по ул. Яковлева, 13, ул. Туполева, 16 ,18 ,18а, ул. Новая, 44, и в школе № 44.