Общество 30.09.2025 в 09:26

Директора и повара кафе отправили в колонию за плохое качество шаурмы

В Иркутске осуждены владелец и повар кафе быстрого питания за оказание небезопасных услуг населению
Текст: Иван Иванов
Фото: loon.site

Собранные СУ СК России по Иркутской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора владельцу и повару кафе быстрого питания в Иркутске. Они признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, группой лиц по предварительному сговору). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как установил суд с 31 января по 1 февраля 2024 года после употребления еды в одном из заведений общепита Ленинского района Иркутска несколько человек обратились в больницу с жалобами на признаки пищевого отравления. Среди заболевших были двое детей. Состояние пациентов оценивалось как средней степени тяжести. Началась проверка.

В деятельности кафе был выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства, выразившихся в отсутствии у персонала соответствующих документов, а также системы холодного и горячего водоснабжения и водоотведения в помещении, что привело к распространению возбудителя кишечной инфекции. Возбудителей инфекции нашли в шаурме.

По ходатайству следствия судом фигурантам была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Деятельность кафе была полностью прекращена.

Суд признал мужчин виновными и назначил им наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года каждому с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Добавим, что в Бурятии по аналогичному делу в 2018 году отравилось 133 посетителя. Они поели в кафе «Шулэндо» салат «Цезарь» с сальмонеллой. Однако владельцы кафе смогли быстро договориться с пострадавшими и выплатили им компенсационные суммы за время, потраченное на унитазах и в больницах. И владельцы в итоге отделались лёгким испугом, а дело было закрыто. Как видим, времена изменились и за подобные нарушения сейчас владельцев и поваров уже начали сажать. Тяжело стало работать в общепите…

Директора и повара кафе отправили в колонию за плохое качество шаурмы
30.09.2025 в 09:26
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

