Общество 30.09.2025 в 09:36

На севере Бурятии тушили один пожар

Он возник из-за неосторожного обращения с огнем
A- A+
Текст: Елена Кокорина
На севере Бурятии тушили один пожар

В Бурятии огнеборцы оперативно ликвидировали один лесной пожар, который случился в Северо-Байкальском районе. Причина его возникновения – неосторожное обращение с огнём.

- Очаг возгорания был ликвидирован на малой площади 0,04 га. На тушении работали девять сотрудников Авиалесоохраны. Также была задействована одна пожарная машина. На утро 30 сентября действующих лесных пожаров в республике нет, - рассказали в РАЛХ.

Напомним, что в Бурятии снят особый противопожарный режим и доступ в лес открыт.

Фото: loon.site

Теги
пожар

Все новости

В Бурятии женщина и трехлетний ребенок получили травмы в ДТП
30.09.2025 в 09:44
С января в Бурятии резко подорожает алкоголь
30.09.2025 в 09:38
На севере Бурятии тушили один пожар
30.09.2025 в 09:36
В Улан-Удэ ищут водителя, сбившего 10-летнюю девочку
30.09.2025 в 09:31
Директора и повара кафе отправили в колонию за плохое качество шаурмы
30.09.2025 в 09:26
В Улан-Удэ пропала 15-летняя девушка
30.09.2025 в 09:16
Улан-удэнцев оставили без горячей воды и отопления
30.09.2025 в 09:10
На перевале в Бурятии идет снег
30.09.2025 в 09:07
Обязательные вещи в автомобиле
30.09.2025 в 09:00
Ветеранам СВО предложили построить новую инфраструктуру Сибири и Дальнего Востока
30.09.2025 в 06:00
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
Директора и повара кафе отправили в колонию за плохое качество шаурмы
В Иркутске осуждены владелец и повар кафе быстрого питания за оказание небезопасных услуг населению
30.09.2025 в 09:26
Улан-удэнцев оставили без горячей воды и отопления
Под отключение попало множество улиц и соцобъектов
30.09.2025 в 09:10
На перевале в Бурятии идет снег
Водителей просят соблюдать осторожность
30.09.2025 в 09:07
Обязательные вещи в автомобиле
Что обязательно нужно иметь?
30.09.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru