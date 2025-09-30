На севере Бурятии тушили один пожар

В Бурятии огнеборцы оперативно ликвидировали один лесной пожар, который случился в Северо-Байкальском районе. Причина его возникновения – неосторожное обращение с огнём.

- Очаг возгорания был ликвидирован на малой площади 0,04 га. На тушении работали девять сотрудников Авиалесоохраны. Также была задействована одна пожарная машина. На утро 30 сентября действующих лесных пожаров в республике нет, - рассказали в РАЛХ.

Напомним, что в Бурятии снят особый противопожарный режим и доступ в лес открыт.

Фото: loon.site