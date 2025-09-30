Общество 30.09.2025 в 09:36
На севере Бурятии тушили один пожар
Он возник из-за неосторожного обращения с огнем
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии огнеборцы оперативно ликвидировали один лесной пожар, который случился в Северо-Байкальском районе. Причина его возникновения – неосторожное обращение с огнём.
- Очаг возгорания был ликвидирован на малой площади 0,04 га. На тушении работали девять сотрудников Авиалесоохраны. Также была задействована одна пожарная машина. На утро 30 сентября действующих лесных пожаров в республике нет, - рассказали в РАЛХ.
Напомним, что в Бурятии снят особый противопожарный режим и доступ в лес открыт.
Фото: loon.site
