Общество 30.09.2025 в 10:38

В столице Бурятии строят новый водовод в 106 микрорайоне

Выполнено порядка одной трети от общего объёма работ
A- A+
Текст: Карина Перова
В столице Бурятии строят новый водовод в 106 микрорайоне
Фото: администрация Улан-Удэ

В Улан-Удэ строят новый водовод в 106 микрорайоне. Для этого там укладывают 900 метров новых инженерных сетей. Как сообщает МУП «Водоканал», возведение идет по графику – на данный момент выполнено порядка одной трети от общего объёма работ.

Специалисты используют для прокладки современные полиэтиленовые трубы, которые долго служат, не ржавеют, сохраняют эксплуатационные свойства при перепадах температуры и давления.

«Новые сети строят в связи с развитием жилой застройки микрорайона и появлением новых жилищных комплексов, что требует модернизации инженерной инфраструктуры и увеличения мощности системы водоснабжения», - прокомментировали в мэрии.

Теги
водовод 106 микрорайон

Все новости

В Бурятии рассказали о графике выплат пенсий и пособий
30.09.2025 в 11:35
В одной из мастерской в Бурятии сам по себе загорелся телефон
30.09.2025 в 11:26
За дачу взятки коммерсант в Улан-Удэ заплатит штраф в 500 тысяч
30.09.2025 в 11:16
Житель Улан-Удэ задолжал детям более 2 млн рублей алиментов
30.09.2025 в 11:03
В Хурале Бурятии появился новый депутат
30.09.2025 в 11:02
В столице Бурятии строят новый водовод в 106 микрорайоне
30.09.2025 в 10:38
Алексей Цыденов поблагодарил Валентину Матвиенко за теплое отношение к Бурятии
30.09.2025 в 10:33
«Поменьше петь и плясать надо»
30.09.2025 в 10:25
В Бурятии выбрали главу поселка Заиграево
30.09.2025 в 10:21
В Бурятии бакланов будут «мочить в сортире»
30.09.2025 в 10:08
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
В Бурятии рассказали о графике выплат пенсий и пособий
В октябре в нем будут некоторые изменения
30.09.2025 в 11:35
За дачу взятки коммерсант в Улан-Удэ заплатит штраф в 500 тысяч
На получившего деньги директора школы заведено уголовное дело
30.09.2025 в 11:16
Житель Улан-Удэ задолжал детям более 2 млн рублей алиментов
За мужчину взялись судебные приставы
30.09.2025 в 11:03
На севере Бурятии тушили один пожар
Он возник из-за неосторожного обращения с огнем
30.09.2025 в 09:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru