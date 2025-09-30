В столице Бурятии строят новый водовод в 106 микрорайоне

В Улан-Удэ строят новый водовод в 106 микрорайоне. Для этого там укладывают 900 метров новых инженерных сетей. Как сообщает МУП «Водоканал», возведение идет по графику – на данный момент выполнено порядка одной трети от общего объёма работ.

Специалисты используют для прокладки современные полиэтиленовые трубы, которые долго служат, не ржавеют, сохраняют эксплуатационные свойства при перепадах температуры и давления.

«Новые сети строят в связи с развитием жилой застройки микрорайона и появлением новых жилищных комплексов, что требует модернизации инженерной инфраструктуры и увеличения мощности системы водоснабжения», - прокомментировали в мэрии.