Житель Улан-Удэ задолжал детям более 2 млн рублей алиментов

Житель Улан-Удэ задолжал своим детям более 2 миллионов рублей алиментов. По соответствующему соглашению он должен был перечислять на их содержание 70% от своих доходов.

За мужчину взялись судебные приставы. Все обернулось для него арестованными счетами, ежемесячными удержаниями из зарплаты, невозможностью продать или переписать свое недвижимое имущество и автомобиль. Также у улан-удэнца арестовали гаражный бокс и земельный участок. Только после такого комплекса мер с него удалось полностью взыскать задолженность.

«Служба судебных приставов Республики Бурятия настоятельно рекомендует алиментообязанным гражданам выплачивать алименты вовремя, не допуская просрочек. В противном случае, к должникам могут быть применены меры административного и уголовного воздействия», - напомнил заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.