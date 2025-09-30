Общество 30.09.2025 в 11:03

Житель Улан-Удэ задолжал детям более 2 млн рублей алиментов

За мужчину взялись судебные приставы
Текст: Карина Перова
Житель Улан-Удэ задолжал детям более 2 млн рублей алиментов
Фото: архив «Номер один»

Житель Улан-Удэ задолжал своим детям более 2 миллионов рублей алиментов. По соответствующему соглашению он должен был перечислять на их содержание 70% от своих доходов.

За мужчину взялись судебные приставы. Все обернулось для него арестованными счетами, ежемесячными удержаниями из зарплаты, невозможностью продать или переписать свое недвижимое имущество и автомобиль. Также у улан-удэнца арестовали гаражный бокс и земельный участок. Только после такого комплекса мер с него удалось полностью взыскать задолженность.

«Служба судебных приставов Республики Бурятия настоятельно рекомендует алиментообязанным гражданам выплачивать алименты вовремя, не допуская просрочек. В противном случае, к должникам могут быть применены меры административного и уголовного воздействия», - напомнил заместитель главного судебного пристава Бурятии Константин Щукин.

Теги
алименты задолженность приставы

ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

