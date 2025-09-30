Общество 30.09.2025 в 11:16

За дачу взятки коммерсант в Улан-Удэ заплатит штраф в 500 тысяч

На получившего деньги директора школы заведено уголовное дело
A- A+
Текст: Елена Кокорина
За дачу взятки коммерсант в Улан-Удэ заплатит штраф в 500 тысяч

Руководитель одной из коммерческих строительных организаций в Улан-Удэ был накануне осужден за дачу взятки. 185 тысяч рублей он передал директору городской школы, которому теперь тоже придется ответить перед законом.

Прокуратурой республики установлено, что в ноябре 2024 года руководитель строительной организации передал директору образовательной организации 185 тысяч рублей для того, чтобы последний беспрепятственно принял выполненные работы по капремонту систем водоснабжения и отопления в здании школы.

В отношении юрлица прокуратура возбудила дело об административном правонарушении и привлекла его к штрафу в размере 500 тыс. рублей. Вступившим в законную силу приговором суда взяткодатель осужден за дачу взятки, а уголовное дело в отношении директора школы находится в производстве следственного органа, добавили в прокуратуре.

Фото: loon.site

Теги
взятка

Все новости

В Бурятии рассказали о графике выплат пенсий и пособий
30.09.2025 в 11:35
В одной из мастерской в Бурятии сам по себе загорелся телефон
30.09.2025 в 11:26
За дачу взятки коммерсант в Улан-Удэ заплатит штраф в 500 тысяч
30.09.2025 в 11:16
Житель Улан-Удэ задолжал детям более 2 млн рублей алиментов
30.09.2025 в 11:03
В Хурале Бурятии появился новый депутат
30.09.2025 в 11:02
В столице Бурятии строят новый водовод в 106 микрорайоне
30.09.2025 в 10:38
Алексей Цыденов поблагодарил Валентину Матвиенко за теплое отношение к Бурятии
30.09.2025 в 10:33
«Поменьше петь и плясать надо»
30.09.2025 в 10:25
В Бурятии выбрали главу поселка Заиграево
30.09.2025 в 10:21
В Бурятии бакланов будут «мочить в сортире»
30.09.2025 в 10:08
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
В Бурятии рассказали о графике выплат пенсий и пособий
В октябре в нем будут некоторые изменения
30.09.2025 в 11:35
Житель Улан-Удэ задолжал детям более 2 млн рублей алиментов
За мужчину взялись судебные приставы
30.09.2025 в 11:03
В столице Бурятии строят новый водовод в 106 микрорайоне
Выполнено порядка одной трети от общего объёма работ
30.09.2025 в 10:38
На севере Бурятии тушили один пожар
Он возник из-за неосторожного обращения с огнем
30.09.2025 в 09:36
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru