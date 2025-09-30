За дачу взятки коммерсант в Улан-Удэ заплатит штраф в 500 тысяч

Руководитель одной из коммерческих строительных организаций в Улан-Удэ был накануне осужден за дачу взятки. 185 тысяч рублей он передал директору городской школы, которому теперь тоже придется ответить перед законом.

Прокуратурой республики установлено, что в ноябре 2024 года руководитель строительной организации передал директору образовательной организации 185 тысяч рублей для того, чтобы последний беспрепятственно принял выполненные работы по капремонту систем водоснабжения и отопления в здании школы.

В отношении юрлица прокуратура возбудила дело об административном правонарушении и привлекла его к штрафу в размере 500 тыс. рублей. Вступившим в законную силу приговором суда взяткодатель осужден за дачу взятки, а уголовное дело в отношении директора школы находится в производстве следственного органа, добавили в прокуратуре.

Фото: loon.site