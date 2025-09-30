Общество 30.09.2025 в 11:35

В Бурятии рассказали о графике выплат пенсий и пособий

В октябре в нем будут некоторые изменения
A- A+
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии рассказали о графике выплат пенсий и пособий
Фото: архив «Номер один»
В октябре пособия и пенсии Отделение СФР по Республике Бурятия перечислит по обычному графику. Как сообщили в учреждении, небольшие изменения коснутся только получателей ежемесячной выплаты из материнского капитала на детей до 3-х лет. Им средства поступят на два дня раньше - в пятницу, 3 октября.

Таже 3 октября, по графику, через банки будут перечислены: единое пособие будущим мамам и на детей до 17 лет; ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.

До 8 октября включительно выплатят ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.

Пенсии через банки будут перечислены по графику: 6, 14 и 21 октября.

Пособия и пенсии через почту будут выплачены в соответствии с графиком работы почтовых отделения в период с 3 по 21 октября.
Теги
пособия пенсии

Все новости

Пенсионер-романтик в Улан-Удэ стал жертвой молодой воровки
30.09.2025 в 13:10
Евгений Коркин стал зампредом правительства Бурятии
30.09.2025 в 13:03
Жителям Бурятии рассказали, кому готовы платить до 220 тысяч рублей
30.09.2025 в 12:54
Проект кампуса в Улан-Удэ прошел Госэкспертизу
30.09.2025 в 12:40
В Бурятии росгвардейцы нашли у наркомана спичечный коробок с гашишем
30.09.2025 в 12:19
Стройка замедляется, но не останавливается
30.09.2025 в 12:14
В Улан-Удэ обокрали Индиру Шагдарову
30.09.2025 в 12:03
У Центрального рынка в Улан-Удэ начнутся новые раскопки
30.09.2025 в 11:42
В Бурятии рассказали о графике выплат пенсий и пособий
30.09.2025 в 11:35
В одной из мастерской в Бурятии сам по себе загорелся телефон
30.09.2025 в 11:26
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
Пенсионер-романтик в Улан-Удэ стал жертвой молодой воровки
Утром она ушла с его картой и «потерялась»
30.09.2025 в 13:10
Жителям Бурятии рассказали, кому готовы платить до 220 тысяч рублей
В службе занятости региона обнародовали самые высокооплачиваемые вакансии
30.09.2025 в 12:54
Проект кампуса в Улан-Удэ прошел Госэкспертизу
Объект должны возвести к 2029 году
30.09.2025 в 12:40
В Бурятии росгвардейцы нашли у наркомана спичечный коробок с гашишем
Мужчина под дурью шел прямо по дороге
30.09.2025 в 12:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru