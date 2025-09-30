В Бурятии рассказали о графике выплат пенсий и пособий

В октябре пособия и пенсии Отделение СФР по Республике Бурятия перечислит по обычному графику. Как сообщили в учреждении, небольшие изменения коснутся только получателей ежемесячной выплаты из материнского капитала на детей до 3-х лет. Им средства поступят на два дня раньше - в пятницу, 3 октября.Таже 3 октября, по графику, через банки будут перечислены: единое пособие будущим мамам и на детей до 17 лет; ежемесячное пособие на первого ребенка до 3 лет; ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего по призыву и ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям.До 8 октября включительно выплатят ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям.Пенсии через банки будут перечислены по графику: 6, 14 и 21 октября.Пособия и пенсии через почту будут выплачены в соответствии с графиком работы почтовых отделения в период с 3 по 21 октября.