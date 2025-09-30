У Центрального рынка в Улан-Удэ начнутся новые раскопки

Возле Центрального рынка в Улан-Удэ перестанут копать в одном месте, но начнут в другом. Движение по правой полосе, которую ранее перекрывали для работ по устройству теплокамеры, откроют после засыпки траншей. Однако после этого закроют левую сторону – у трамвайных путей.

«После открытия правой полосы потребуется закрыть левую сторону движения. Это необходимо для проведения прокола под трамвайными путями и последующей прокладки трубопроводов с установкой канализационного колодца», - заявил исполняющий обязанности директора МУ «Улан-Удэстройзаказчик» Сергей Лукьянов.

Все эти изменения произойдут в середине октября: правую полосу освободят, а левую – закроют до начала декабря для проведения технических работ под трамвайными путями.