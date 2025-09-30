Общество 30.09.2025 в 12:19

В Бурятии росгвардейцы нашли у наркомана спичечный коробок с гашишем

Мужчина под дурью шел прямо по дороге
Текст: Карина Перова
В Бурятии росгвардейцы нашли у наркомана спичечный коробок с гашишем
Фото: Росгвардия по Бурятии

Утром в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, который шел прямо по проезжей части. У него были явные признаки опьянения.

Когда его остановили, тот стал нервничать и порывался уйти. Для дальнейшего разбирательства ранее судимого 49-летнего местного жителя доставили в отдел полиции.

У задержанного во внутреннем кармане куртки обнаружили спичечный коробок с массой темного цвета с характерным запахом дикорастущей конопли. Проведенная экспертиза показала, что это гашиш общей массой более 2 граммов. По данному факту возбудили уголовное дело.


