Общество 30.09.2025 в 12:19
В Бурятии росгвардейцы нашли у наркомана спичечный коробок с гашишем
Мужчина под дурью шел прямо по дороге
Текст: Карина Перова
Утром в селе Петропавловка Джидинского района Бурятии сотрудники Росгвардии обратили внимание на мужчину, который шел прямо по проезжей части. У него были явные признаки опьянения.
Когда его остановили, тот стал нервничать и порывался уйти. Для дальнейшего разбирательства ранее судимого 49-летнего местного жителя доставили в отдел полиции.
У задержанного во внутреннем кармане куртки обнаружили спичечный коробок с массой темного цвета с характерным запахом дикорастущей конопли. Проведенная экспертиза показала, что это гашиш общей массой более 2 граммов. По данному факту возбудили уголовное дело.