Проект кампуса в Улан-Удэ прошел Госэкспертизу

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, новый современный студенческий городок мирового уровня появится в Улан-Удэ к 2029 году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Его возведут на набережной реки Уда. Как отметили в дирекции кампуса, он станет межвузовским центром науки и образования для пяти ведущих вузов Бурятии: БГУ, ВСГУТУ, БГСХА, ВСГИК и СибГУТИ. Концепция кампуса предполагает создание многофункциональной среды с приоритетами в технологическом инжиниринге, интегративной медицине и востоковедении. Межвузовский хаб призван решать стратегические задачи экономики, студенческой миграции и генерации новых знаний и кадров для республики.





- Благодаря поручению президента и нацпроекту «Молодежь и дети» в Бурятии будет создана образовательная экосистема, которая позволит амбициозным студентам и молодым ученым реализовывать потенциал в родной республики. В кампусе будут созданы условия не только для учебы, но и исследований, стартапов, комфортной жизни студентов и молодых ученых с семьями, – отметил министр образования и науки РБ Валерий Поздняков.





Создание кампуса «Байкал» является частью масштабной федеральной программы по развитию образовательной инфраструктуры. Всего к 2030 году в России появится сеть из 25 современных кампусов, а к 2036 году их количество достигнет 40.





Фото: пресс-служба правительства Бурятии

Межвузовский кампус «Байкал» в Улан-Удэ прошел ключевой этап согласования - его строительство одобрено государственной экспертизой. Информация об этом размещена в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации и объектов капитального строительства.Проект кампуса разработал градостроительный институт «Мирпроект». Он предполагает строительство учебного корпуса площадью более 35 тыс. кв. метров, жилого корпуса для преподавателей и ведущих учетных на 30 квартир, общежития для студентов на 2018 мест, спортивные зоны, благоустроенные общественные зоны.