Общество 30.09.2025 в 12:40

Проект кампуса в Улан-Удэ прошел Госэкспертизу

Объект должны возвести к 2029 году
A- A+
Текст: Андрей Константинов
Проект кампуса в Улан-Удэ прошел Госэкспертизу
Межвузовский кампус «Байкал» в Улан-Удэ прошел ключевой этап согласования - его строительство одобрено государственной экспертизой. Информация об этом размещена в Едином государственном реестре заключений экспертизы проектной документации и объектов капитального строительства.

Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, новый современный студенческий городок мирового уровня появится в Улан-Удэ к 2029 году в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Его возведут на набережной реки Уда. Как отметили в дирекции кампуса, он станет межвузовским центром науки и образования для пяти ведущих вузов Бурятии: БГУ, ВСГУТУ, БГСХА, ВСГИК и СибГУТИ. Концепция кампуса предполагает создание многофункциональной среды с приоритетами в технологическом инжиниринге, интегративной медицине и востоковедении. Межвузовский хаб призван решать стратегические задачи экономики, студенческой миграции и генерации новых знаний и кадров для республики.


- Благодаря поручению президента и нацпроекту «Молодежь и дети» в Бурятии будет создана образовательная экосистема, которая позволит амбициозным студентам и молодым ученым реализовывать потенциал в родной республики. В кампусе будут созданы условия не только для учебы, но и исследований, стартапов, комфортной жизни студентов и молодых ученых с семьями, – отметил министр образования и науки РБ Валерий Поздняков.


Проект кампуса разработал градостроительный институт «Мирпроект». Он предполагает строительство учебного корпуса площадью более 35 тыс. кв. метров, жилого корпуса для преподавателей и ведущих учетных на 30 квартир, общежития для студентов на 2018 мест, спортивные зоны, благоустроенные общественные зоны.

Создание кампуса «Байкал» является частью масштабной федеральной программы по развитию образовательной инфраструктуры. Всего к 2030 году в России появится сеть из 25 современных кампусов, а к 2036 году их количество достигнет 40.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
Теги
кампус

Все новости

Пенсионер-романтик в Улан-Удэ стал жертвой молодой воровки
30.09.2025 в 13:10
Евгений Коркин стал зампредом правительства Бурятии
30.09.2025 в 13:03
Жителям Бурятии рассказали, кому готовы платить до 220 тысяч рублей
30.09.2025 в 12:54
Проект кампуса в Улан-Удэ прошел Госэкспертизу
30.09.2025 в 12:40
В Бурятии росгвардейцы нашли у наркомана спичечный коробок с гашишем
30.09.2025 в 12:19
Стройка замедляется, но не останавливается
30.09.2025 в 12:14
В Улан-Удэ обокрали Индиру Шагдарову
30.09.2025 в 12:03
У Центрального рынка в Улан-Удэ начнутся новые раскопки
30.09.2025 в 11:42
В Бурятии рассказали о графике выплат пенсий и пособий
30.09.2025 в 11:35
В одной из мастерской в Бурятии сам по себе загорелся телефон
30.09.2025 в 11:26
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
Пенсионер-романтик в Улан-Удэ стал жертвой молодой воровки
Утром она ушла с его картой и «потерялась»
30.09.2025 в 13:10
Жителям Бурятии рассказали, кому готовы платить до 220 тысяч рублей
В службе занятости региона обнародовали самые высокооплачиваемые вакансии
30.09.2025 в 12:54
В Бурятии росгвардейцы нашли у наркомана спичечный коробок с гашишем
Мужчина под дурью шел прямо по дороге
30.09.2025 в 12:19
У Центрального рынка в Улан-Удэ начнутся новые раскопки
После открытия правой полосы тут же закроют левую
30.09.2025 в 11:42
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru