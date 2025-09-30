Общество 30.09.2025 в 12:54

Жителям Бурятии рассказали, кому готовы платить до 220 тысяч рублей

В службе занятости региона обнародовали самые высокооплачиваемые вакансии
Текст: Карина Перова
Жителям Бурятии рассказали, кому готовы платить до 220 тысяч рублей
Фото: архив «Номер один»

В службе занятости Бурятии обнародовали самые высокооплачиваемые вакансии. Так, зарплату до 220 тыс. рублей готовы платить монтажникам электрооборудования летательных аппаратов и машинистам экскаватора. Сейчас девять таких вакансий предлагают на Улан-Удэнском авиационном заводе и ООО «Старатели каралона» (Муйский район).

На втором месте расположилось ООО «Кардинал» (Баунтовский район), где занимаются добычей драгоценных металлов. Здесь платят до 200 тыс. рублей машинистам бульдозера и погрузчика, механикам и водителям грузовиков, промывальщикам геологических проб – всего 46 вакансий.

Третью позицию делят АО «Разрез Тугнуйский» и ЗАО «Витимгеопром». Если верить информации в вакансиях, то начальник участка взрывных работ и машинист бульдозера могут рассчитывать на 190 тыс. рублей.

Также доступны около 300 вакансий с зарплатой от 100 тыс. рублей для врачей, водителей, монтеров пути, проводников, специалистов по охране труда, сварщиков и электромехаников.

«Все вакансии размещены на портале «Работа России», где сейчас доступно около 14 тысяч предложений от работодателей Бурятии. Традиционно востребованы рабочие профессии», - добавили в агентстве занятости населения Бурятии.

Теги
вакансии работа зарплата

