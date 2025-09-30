Общество 30.09.2025 в 13:10

Пенсионер-романтик в Улан-Удэ стал жертвой молодой воровки

Утром она ушла с его картой и «потерялась»
Текст: Елена Кокорина
Пенсионер-романтик в Улан-Удэ стал жертвой молодой воровки

63-летний пенсионер из Улан-Удэ стал жертвой молодой воровки, с которой познакомился на улице. 43-летнюю женщину он пригласил к себе домой, а на следующее утро понял, что остался без денег и обратился в полицию.

- По словам заявителя, он познакомился с женщиной выйдя в магазин за алкоголем. Сразу пригласил к себе новую знакомую в гости, где они вместе употребляли спиртные напитки. Проснувшись утром, попросил ее сходить в магазин за выпивкой, отдав ей свою банковскую карту, однако приятельницу так и не дождался. Проверив мобильное приложение банка, обнаружил списание более 13 тысяч рублей за покупки в различных торговых точках города, - рассказали в полиции республики.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность новой знакомой пенсионера и задержали. Ею оказалась 43-летняя ранее судимая за кражу горожанка. Она уже дала признательные показания, рассказав, что решила воспользоваться моментом и оставить карту себе, чтобы в последующем расплачиваться ею в магазинах. Возбуждено уголовное дело.

