Вероника Штыкина стала уполномоченным по правам ребенка в Бурятии

В Бурятии сменился уполномоченный по правам ребенка. Напомним, ранее кандидатуру Вероники Штыкиной одобрили на федеральном уровне. А сегодня ее поддержали депутаты Народного Хурала во время сессии. 51 народный избранник проголосовал «за», 1 – «против», еще один воздержался.

Она заявила парламентариям, что продолжит работу по осуществлению координирующей роли в сфере сбережения семьи и профилактики социального сиротства, а также по выстраиванию комплексной системы помощи семьям с детьми в республике по преодолению трудных жизненных обстоятельств.

«Моя ежедневная работа будет направлена на содействие эффективному функционированию государственной системы обеспечения реализации соблюдения защиты прав и законов интересов детей в нашей республике. Работа будет реализовываться посредством ежедневного рассмотрения обращений граждан, проведения мониторингов и анализа соблюдения прав и законных интересов детей на территории Республики Бурятия, правового просвещения, участия уполномоченного в профилактике безнадзорности и правонарушения среди несовершеннолетний», - обратилась к депутатам новый детский омбудсмен.

В пресс-службе правительства Бурятии рассказали, что Штыкиной 34 года, родилась в Улан-Удэ. Замужем, воспитывает сына и дочь. По образованию юрист – в 2012 году с отличием окончила Национальный исследовательский Томский государственный университет. Деятельность начала в Советском районном суде Улан-Удэ с должности секретаря судебного заседания. Защитой прав несовершеннолетних стала заниматься в 2014 году в системе минсоцзащиты Бурятии. Там она в разные годы работала в отделе опеки и попечительства, отделе материнства и детства комитета по делам семьи и детей.

С 2020 года Штыкина была консультантом отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка в РБ. C начала 2025 года по совместительству по решению уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой – Беловой являлась окружным инспектором Всероссийской инспекции по профилактике социального сиротства в ДФО. Также осуществляла экспертное сопровождение стратегической программы «Дети в семье».