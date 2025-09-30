В Бурятии лошади помогают участникам СВО

В Бурятии начали проект по реабилитации раненых участников СВО с помощью иппотерапии. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, он уже показал свою востребованность. Сейчас на базе конного двора «Гарцующий пони» уже сформировано 5 групп по три человека. В первом потоке, с 23 сентября по 16 октября, курсы пройдут 6 человек. Второй поток стартует с 21 октября и продлится до 13 ноября.Все участники проекта осмотрены врачами Республиканского физкультурно-врачебного диспансера. После окончания курсов также будет проведен врачебный осмотр.«Эффект замечательный, даже не ожидал такого. Я раньше не контактировал так с лошадьми. Очень интересно, захватывающе даже, я бы сказал. Даже животным нельзя назвать, лошадь – это действительно что-то удивительное», - рассказал ветеран СВО Андрей Коршунов.«У нас уже много друзей. На первом занятии присутствовали Наталья Коробенкова, общественный деятель, член Общественной палаты Бурятии, мама Героя России, Туяна Смагулова, начмед Военного госпиталя Минобороны РФ и Наталья Бибикова, председатель женсовета 102 бригады. Отзывы от самих ребят – хорошие. И как настоящие мужчины, после занятий нам парни мелкие ремонтные работы провели», - рассказала инициатор проекта, директор «Гарцующего пони» Ольга Васильева.