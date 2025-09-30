Общество 30.09.2025 в 14:55

В Монголии нашли останки 27 советских солдат

Идентифицировать удалось только тела четверых военнослужащих
A- A+
Текст: Иван Иванов
В Монголии нашли останки 27 советских солдат
Фото: loon.site

В Улан-Баторе участники экспедиции рассказали о результатах мемориально-поисковых работ на местах боев советско-монгольских войск с японской армией в районе реки Халхин-Гол в 1939 году.

По результатам поисковых работ на местах сражений были установлены имена четырех из 27 найденных останков советских солдат – без вести пропавших и погибших в боях сражений на Халхин-Голе.  Об этом сообщает агентство «Монцамэ». Также обнаружены останки трех японских солдат, которые были переданы в местный музей Победы аймака Дорнод.

Руководитель международной экспедиции “Халхин-Гол 2024” Александр Орлов рассказал: «Результаты поисков превзошли все наши ожидания - найдены останки 27 погибших на поле боя советских бойцов, они числились, как без вести пропавшие и теперь будут перезахоронены со всеми воинскими почестями. И самое важное и ценное - четыре из них идентифицированы! Это значит, что родственники героев узнают о судьбе своих близких и, возможно, даже примут участие в почетном захоронении. В этом и есть главное предназначение экспедиции – найти наших воинов, воздать им почет и вернуть о них память. Ни один солдат или офицер не должен безвестно лежать на поле сражения».

Он также отметил, что по возвращении в Москву экспедиционная группа продолжит поиск родственников остальных неопознанных солдат.

Волонтеры из 11 регионов Российской Федерации, а также студенты, преподаватели и историки из российских вузов и Монгольского государственного университета приняли участие в работе экспедиции, которая проходила на сопках Ремизова с 16 по 23 мая 2024 года.

Среди участников сражений на реке Халхин-Гол более двух тысяч советских солдат считаются пропавшими без вести. Прошло более 80 лет с тех пор, но поисковые организации в России по-прежнему испытывают дефицит финансовых средств на поиски тел погибших солдат и вынуждены обращаться к спонсорам. Процесс идёт, но очень долго… 


Теги
поисковые работы солдаты поднятие тел

Все новости

В Бурятии заработает бесплатное юридическое бюро
30.09.2025 в 16:17
В Улан-Удэ пропавшая девушка вернулась домой
30.09.2025 в 16:16
В Улан-Удэ нашли подростка, которого искали около месяца
30.09.2025 в 16:08
Иркутянин тайно оформил 100-тысячный кредит на знакомую улан-удэнку
30.09.2025 в 15:49
По факту массовой давки в иркутской школе следователи проводят проверку
30.09.2025 в 15:42
«Муж успел вынести только нашего трехлетнего сына»
30.09.2025 в 15:33
В Бурятии мужчина зарезал сына своей сожительницы
30.09.2025 в 15:19
В Улан-Удэ станет на две современные библиотеки больше
30.09.2025 в 15:12
В Монголии нашли останки 27 советских солдат
30.09.2025 в 14:55
«Ростелеком» назвал сёла Бурятии, где живут самые активные пользователи мобильного интернета
30.09.2025 в 14:45
ЗУРХАЙ
с 24 по 30 сентября

Читайте также
В Бурятии заработает бесплатное юридическое бюро
Оно начнет свою деятельность с 1 января 2026 года
30.09.2025 в 16:17
В Улан-Удэ нашли подростка, которого искали около месяца
Все это время он жил у знакомых
30.09.2025 в 16:08
Иркутянин тайно оформил 100-тысячный кредит на знакомую улан-удэнку
Мужчина оказался зависимым игроманом
30.09.2025 в 15:49
В Улан-Удэ станет на две современные библиотеки больше
Город выиграл субсидию от министерства культуры России
30.09.2025 в 15:12
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru