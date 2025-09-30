В Монголии нашли останки 27 советских солдат

В Улан-Баторе участники экспедиции рассказали о результатах мемориально-поисковых работ на местах боев советско-монгольских войск с японской армией в районе реки Халхин-Гол в 1939 году.

По результатам поисковых работ на местах сражений были установлены имена четырех из 27 найденных останков советских солдат – без вести пропавших и погибших в боях сражений на Халхин-Голе. Об этом сообщает агентство «Монцамэ». Также обнаружены останки трех японских солдат, которые были переданы в местный музей Победы аймака Дорнод.

Руководитель международной экспедиции “Халхин-Гол 2024” Александр Орлов рассказал: «Результаты поисков превзошли все наши ожидания - найдены останки 27 погибших на поле боя советских бойцов, они числились, как без вести пропавшие и теперь будут перезахоронены со всеми воинскими почестями. И самое важное и ценное - четыре из них идентифицированы! Это значит, что родственники героев узнают о судьбе своих близких и, возможно, даже примут участие в почетном захоронении. В этом и есть главное предназначение экспедиции – найти наших воинов, воздать им почет и вернуть о них память. Ни один солдат или офицер не должен безвестно лежать на поле сражения».

Он также отметил, что по возвращении в Москву экспедиционная группа продолжит поиск родственников остальных неопознанных солдат.

Волонтеры из 11 регионов Российской Федерации, а также студенты, преподаватели и историки из российских вузов и Монгольского государственного университета приняли участие в работе экспедиции, которая проходила на сопках Ремизова с 16 по 23 мая 2024 года.

Среди участников сражений на реке Халхин-Гол более двух тысяч советских солдат считаются пропавшими без вести. Прошло более 80 лет с тех пор, но поисковые организации в России по-прежнему испытывают дефицит финансовых средств на поиски тел погибших солдат и вынуждены обращаться к спонсорам. Процесс идёт, но очень долго…