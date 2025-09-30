В Улан-Удэ станет на две современные библиотеки больше

В 2026 году в Улан-Удэ за счет средств федеральной субсидии модернизируют еще две библиотеки. Об этом сообщил мэр города Игорь Шутенков.«Наши библиотеки - уже не только помещения с книжными полками. Они становятся культурными центрами притяжения горожан и, в первую очередь, детей. Мы стараемся отвечать их современным запросам, включая эстетику пространств и возможности цифрового мира», - рассказал градоначальник.Так, библиотека-филиал №3 в Загорске будет стилизована под футуристический аэропорт. На ее модернизацию из федерального и регионального бюджетов направят 8 млн рублей. Также там проведут капремонт, закупят новые книги, современную мебель и оборудование.Преобразится и детская библиотека-филиал № 17 им. А. Гайдара. Это будет первый в Улан-Удэ детский культурно-просветительский центр «ВБиблиотеке». На эти цели выделено 3,8 млн рублей.«Мы ее полностью стилистически переделаем. Здесь будет удобная мебель, новые книги и комфортные, технологически оснащенные зоны для занятий и чтения», - пообещал Игорь Шутенков.