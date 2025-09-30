Общество 30.09.2025 в 15:49

Иркутянин тайно оформил 100-тысячный кредит на знакомую улан-удэнку

Мужчина оказался зависимым игроманом
Текст: Елена Кокорина
Иркутянин тайно оформил 100-тысячный кредит на знакомую улан-удэнку

25-летний иркутянин, чтобы внести деньги на игровой счет в букмекерских конторах, тайно оформил на свою знакомую жительницу Улан-Удэ 100-тысячный кредит. Для этого он попросил у нее банковскую карту, а после незаметно «позаимствовал» у нее и паспорт.

Когда в январе женщине начали поступать звонки от коллекторов, информирующих о наличии задолженности, она обратилась в один из коммерческих банков и выяснила, что от кредитной организации на её счёт поступали 100 тысяч рублей. Чтобы разобраться в ситуации она пошла в полицию.

- Полицейские вскоре установили, что кредит оформлен её знакомым. Из-за задолженности его собственные банковские счета были заблокированы, поэтому он попросил девушку воспользоваться её банковской картой. Впоследствии знакомый, используя паспорт заявительницы, без её ведома и согласия оформил кредит и зачислил деньги на её банковский счёт. Сам подозреваемый отрицал факт мошенничества, отказался возвращать деньги и прекратил выходить на связь. Предварительно установлено, что он внес деньги на игровой счет в букмекерских конторах, - рассказали в полиции республики.

Подозреваемый ранее судимый 25-летний житель Иркутска накануне был задержан сотрудниками полиции. Органами дознания возбуждено уголовное дело статье мошенничество. Максимальное наказание, которое может грозить жителю соседнего региона – два года лишения свободы.

Фото: Номер один

Теги
мошенники

