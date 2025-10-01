В Бурятии фермерские псы затерроризировали жителей села

Несмотря на ужесточение штрафов за самовыгул, некоторые владельцы собак по-прежнему бесконтрольно их выпускают. В Заиграевском районе, например, псы, принадлежащие хозяину закусочной и местной фермы, держат в страхе всех жителей с. Илька. Животные нападают на коз и кур, нанося серьезный ущерб владельцам подворий.В нашу редакцию обратилась жительница Ильки. Она сообщила, что по их селу совершенно свободно бегают три крупные и агрессивные собаки. Стоит отметить, что в этом населенном пункте с численностью около 2 тыс. человек, расположенном в 84 км от Улан-Удэ, есть вся необходимая инфраструктура: школа, детский сад, дом культуры и врачебная амбулатория. Через село также проходит Транссибирская магистраль. То есть местная пресса тоже имеется…Заиграевская газета ранее освещала «собачью» проблему. Выходил материал о том, что, со слов жителей, четвероногие рыщут в поисках рогатых жертв по всему селу. Этим «крики о помощи» не ограничились. В районную администрацию поступило как минимум три обращения.- У нас бегают собаки. Они погрызли очень много коз. Собаки с фермы - большие. Ни администрация, ни хозяева этих собак никаких мер не принимают. Даже был случай несколько лет назад… Собаки загрызли бабушку насмерть. А если они нападут на ребенка? - вопрошает жительница села Мария.Сельчанка в том числе рассказала, что псы съели пять кур и одну козу на ее участке. А ее подворье - не единственное пострадавшее. В общую группу села то и дело приходят сообщения от людей о том, что собаки загрызли их мелкий скот.- Я оцениваю ущерб в 15 тыс. рублей. Написала заявление в местную администрацию и с хозяевами созванивалась. Сначала они говорили, что возместят все. А теперь молчат. Поэтому не знаю, получу ли возмещение ущерба, - добавляет Мария.Возможно, для собственника большого хозяйства и точки общепита сумма ущерба девушки незначительная, но для личного подворья потерять козу и целых пять куриц это весомая просадка в семейном бюджете.Как уверяют местные жители, собаки породистые, скорее всего, лайки.- Если это действительно лайка, то это охотничья порода, и инстинкт никуда не денешь. Соответственно, таких собак держат вне охоты в вольерах. У всех наших знакомых охотников лайки живут в вольерах. Лайка даже сытая на свободе все равно будет «охотиться». В нападениях на сельскохозяйственных животных и птиц виноват, конечно же, владелец этих собак, - прокомментировала председатель спортивно-кинологического центра «Регион-03» Ольга Зайкова.Ситуацию усугубляет прошлая трагедия - несколько лет назад в селе от нападения собак погибла женщина.- Этот случай был давно. Три года назад так же бегали собаки. Пожилая женщина хотела их покормить, а они на нее напали. От полученных травм она скончалась. Мы боимся, что собаки начнут нападать на детей, когда они пойдут из школы. Поэтому некоторые взрослые встречают своих детей. А утром их увозит автобус, - поделилась Мария.В улусе Шэнэ-Буса, который входит в сельское поселение «Илькинское» Заиграевского района Бурятии, действительно четыре года назад произошла трагедия. Стая собак насмерть загрызла 80-летнюю женщину. Она жила одна, ее тело утром нашел сын, проживающий по соседству. Когда полицейские обследовали прилегающую местность, на одного из них бросились четыре крупных пса без ошейников. Сотруднику пришлось открыть по ним огонь и ранить одну из собак, после чего свора скрылась в ближайшем лесу. Тогда следователи возбудили уголовное дело по статье «Халатность, повлекшая смерть человека».После этого местное население решило устроить свою вендетту и убило двух псов. Сообщалось, что трупы собак по итогу обнаружили в подвале одного из заброшенных зданий.Другой случай произошел недавно в том же районе. На 83-летнюю женщину напала собака. Пенсионерка пыталась выдворить животное со своего участка в садоводстве «60 лет Бурятии», когда та атаковала ее.По словам родственников, собака с ошейником вместе с тремя другими сородичами уже несколько месяцев обитает на улице. Несмотря на вызов спецслужб и обращения в администрацию, животные продолжают свободно перемещаться по населенному пункту.Женщина же получила многочисленные укусы.- Собаки не ликвидированы. Они опять вышли «на охоту» за линией по железной дороге. На улице аккуратнее, - предупреждает в чате житель, который увидел этих собак снова, несмотря на выезд комиссии.В заиграевской газете отметили, что по двум случаям составлены протоколы об административном правонарушении в отношении владельца собаки. Материалы переданы в административную комиссию. Еще один находится в работе.Для проверки информации и выяснения принятых мер наша редакция напрямую обратилась в администрацию сельского поселения «Илькинское».- Данный вопрос по поводу нападения собак на домашний скот передан в отдел выездного контроля и работы с населением администрации МО «Заиграевский район». Отделом выездного контроля и работы с населением администрации МО «Заиграевский район» в отношении гражданина, чьи собаки совершили нападения, составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 47.1, ст. 47.2 Закона № 2003-IV «Об административных правонарушениях» и ст. 52 Закона Республики Бурятия от 05.05.2011 и переданы в административную комиссию для принятия правового решения. Ущерб обязаны возместить хозяева собак, - ответили представители администрации муниципального образования.То есть хозяина привлекли к ответственности по ст. «Нарушение правил содержания и выгула домашних животных». Согласно ей, штраф для граждан составляет 3 - 5 тыс. рублей, для должностных лиц – 10 - 50 тыс., для юридических – 50 - 100 тыс. рублей.Наличие же протокола свидетельствует о нарушении регистрационного порядка. Размеры штрафов по данной статье составляют для граждан 3 - 5 тыс. рублей, для должностных лиц - 5 - 10 тыс. рублей, для юридических лиц -10 - 20 тыс. рублей.Ст. 52 касается случаев, когда домашнее животное нападает на другое домашнее животное, причиняя увечья или смерть. Штраф по ней для граждан и должностных лиц составляет от 500 до 2,5 тыс. рублей.Подсчитать убытки владельца от «собачьей воли» нетрудно. Сумма приличная.Тем не менее люди продолжают сообщать друг другу с помощью мессенджеров, что псы не ликвидированы.В Бурятии проблема с собаками обнажает старый конфликт: с одной стороны - нерадивые хозяева, с другой - спасающие наших братьев меньших зоозащитники, а с третьей - пострадавшие. Остается надеяться, что владелец животных одумается, пока трагедия с домашним скотом не переросла в нечто более серьезное. Ведь аппетит приходит во время еды.