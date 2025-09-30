В Улан-Удэ нашли подростка, которого искали около месяца

В Улан-Удэ нашелся 15-летний подросток, к поискам которого приступили еще в начале сентября. 26 сентября исчезновением несовершеннолетнего заинтересовался Следственный комитет республики и возбудил уголовное дело.

- Сегодня, 30 сентября, подросток найден. Все это время он проживал у знакомых в городе Улан-Удэ. Каких-либо преступлений за период отсутствия в отношении него не совершалось. После допроса молодой человек будет возвращен домой, - прокомментировали в Следкоме республики.

Фото: loon.site