Общество 30.09.2025 в 16:08
В Улан-Удэ нашли подростка, которого искали около месяца
Все это время он жил у знакомых
Текст: Елена Кокорина
В Улан-Удэ нашелся 15-летний подросток, к поискам которого приступили еще в начале сентября. 26 сентября исчезновением несовершеннолетнего заинтересовался Следственный комитет республики и возбудил уголовное дело.
- Сегодня, 30 сентября, подросток найден. Все это время он проживал у знакомых в городе Улан-Удэ. Каких-либо преступлений за период отсутствия в отношении него не совершалось. После допроса молодой человек будет возвращен домой, - прокомментировали в Следкоме республики.
Фото: loon.site
