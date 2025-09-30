В Бурятии закрыли экологические тропы и маршруты

В целях обеспечения безопасности туристов и сохранения природных ресурсов, в Баргузинском заповеднике временно закрыли некоторые экологические тропы и туристические маршруты. Связано это с наступлением холодов и неблагоприятных погодных условий.

Список троп и маршрутов, закрытых к посещению:

«К лежбищу байкальской нерпы» на о. Тонкий;

«Тропа испытаний» на полуострове Святой Нос;

«В бухту Змеиная» в местности Монахово;

«Тайны Чивыркуйского перешейка» вдоль протоки р. Буртуй;

«Давшинские столбы» в Баргузинском заповеднике;

«К озеру Фролиха» во Фролихинском заказнике.

- Ваше благополучие и сохранение природы – наш общий приоритет. Следите за новостями в соцсетях, мы обязательно сообщим о возобновлении работы маршрутов. Ждём вас снова и желаем безопасных путешествий, - написали в группе «Заповедного Подлеморья».

Фото: Елена Кокорина