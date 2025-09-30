Общество 30.09.2025 в 17:15
В Бурятии стало больше праздничных и памятных дат
В республике будут отмечать День семьи и День ветеранов боевых действий
Текст: Андрей Константинов
Сегодня на сессии Хурала депутаты внесли изменения в закон «О праздничных днях и памятных датах в Республике Бурятия».
Ранее глава Бурятии выступил с инициативой добавить в перечень праздничных дат ещё одну – День семьи. Депутаты, учитывая политику государства по укреплению института семьи и повышение значимости семейных ценностей, большинством голосов одобрили это предложение. Однако новый праздник выходным не будет. Его планируется отмечать в 24-й день месяца дракона по лунному календарю.
Еще одну памятную дату - День ветеранов боевых действий - будут отмечать в республике 1-го июля. Этот день памяти – дань уважения ветеранам и памяти всех, кто погиб, выполняя свой долг по защите Родины.
Ранее глава Бурятии выступил с инициативой добавить в перечень праздничных дат ещё одну – День семьи. Депутаты, учитывая политику государства по укреплению института семьи и повышение значимости семейных ценностей, большинством голосов одобрили это предложение. Однако новый праздник выходным не будет. Его планируется отмечать в 24-й день месяца дракона по лунному календарю.
Еще одну памятную дату - День ветеранов боевых действий - будут отмечать в республике 1-го июля. Этот день памяти – дань уважения ветеранам и памяти всех, кто погиб, выполняя свой долг по защите Родины.
Тегипраздник