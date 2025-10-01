Общество 01.10.2025 в 08:51
В Улан-Удэ встретили Героя России Тимура Соктоева
Бойца ждали с хадаком и хлебом-солью
Текст: Карина Перова
В Бурятию прилетел Герой России. Замкомандира 1-й штурмовой роты, младшего лейтенанта Тимура Соктоева по всем традициям гостеприимства встретили в аэропорту «Байкал». Видео опубликовали в Молодежном центре республики.
Напомним, ранее бойцу вручили медаль «Золотая Звезда». Участника СВО чествовали в день его рождения, он получил награду из рук министра обороны России Андрея Белоусова.
Тимур Соктоев является участником легендарной операции «Труба». Именно он вместе с Рустамом Мусаяковым 11 марта водрузил флаг России и флаг ВДВ над освобождённой Суджей.
