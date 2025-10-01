Общество 01.10.2025 в 09:21

Дмитрий Чернышенко: «Международное движение по финансовой безопасности вовлекло уже более 6 млн человек»

В Красноярске состоялось открытие V Международной олимпиады по финансовой безопасности
Дмитрий Чернышенко: «Международное движение по финансовой безопасности вовлекло уже более 6 млн человек»
Фото: правительство России

В Сибирском федеральном университете (СФУ) в Красноярске 29 сентября прошла торжественная церемония открытия V Международной олимпиады по финансовой безопасности, которая с 2021 года проводится при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», под патронажем президента и правительства РФ.

В этом году в финал прошли около 600 школьников и студентов из 40 стран. Впервые к участию присоединились Иордания, Мадагаскар, Турция, Бангладеш и Уругвай.

К участникам олимпиады обратился президент России Владимир Путин: «Отрадно, что олимпиада стала частью системной, многоплановой работы государства и общества по повышению доступности современных знаний, по раскрытию творческого потенциала и талантов подрастающего поколения – ребят, которые нацелены на профессиональный успех, на созидательный труд. Сегодня можно с уверенностью сказать, что этот проект состоялся. С каждым годом он расширяет свою географию и представительство, служит одним из ключевых мероприятий масштабного Международного движения по финансовой безопасности».

Зампред правительства РФ Дмитрий Чернышенко подчеркнул слова главы государства о том, что «проект состоялся».

«Приветствую гостей и участников из 40 стран. Действительно, это уже состоявшееся мощное международное движение, которое объединило более 6 млн участников. Очень важно также, что наш президент Владимир Владимирович Путин отметил, что Олимпиада – это отличная возможность для того, чтобы продемонстрировать свои возможности и таланты вам, нашей молодежи. Это, кстати, одна из национальных целей развития России. Уверен, что она во многом совпадает с теми целями, которые есть и в ваших странах. Впервые Международная олимпиада по финансовой безопасности проходит в самом центре нашей страны, гостеприимном Красноярске и в Сибирском федеральном университете. Организаторы приготовили для вас прекрасные условия, интересные конкурсы и задания, большую культурную, развлекательную, познавательную программу. Уверен, что у вас получится, и вы получите огромное удовольствие, но самое главное, приобретете новых друзей и откроете для себя новые возможности! По поручению нашего Президента объявляю V Международную Олимпиаду по финансовой безопасности открытой», – обратился к участникам Дмитрий Чернышенко.

Перед финалистами и гостями на торжественной церемонии открытия выступил полномочный представитель президента России по Сибирскому федеральному округу Анатолий Серышев: «Очень радует, что Олимпиада приобретает все больший масштаб, вовлекая в свою орбиту новых участников из разных стран – сегодня, это одна из важнейших ее задач. Впервые она проводится в Сибири. Для нас это большая честь и ответственность. Желаю всем участникам Олимпиады в ходе состязаний максимально реализовать свои знания и навыки, достигнуть высоких результатов, а главное – обрести новых друзей и единомышленников!»

Победители и призеры Олимпиады получают преимущества при поступлении в вузы Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ на программы бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в соответствии с льготами олимпиад I уровня, а также возможность стажировки в Росфинмониторинге и других организациях.

В своем выступлении директор Росфинмониторинга, заместитель председателя организационного комитета олимпиады Юрий Чиханчин отметил значимость олимпиады как площадки, которая формирует сообщество будущих профессионалов для эффективного ответа на актуальные вызовы: «Угрозы в области финансовой безопасности, среди которых транснациональная преступность, киберкриминал, терроризм, дропперство и другие носят международный характер и требуют скоординированных усилий всего мирового сообщества. Чтобы более эффективно решать эти проблемы сейчас и, самое главное, в будущем, были запущены масштабные образовательные инициативы. Так родилась и наша Олимпиада – более пяти лет назад. Тогда в ней участвовали 7 стран, и с каждым годом география расширялась – вплоть до 40 государств сегодня».

Приветственное слово финалистам направил глава МИД России Сергей Лавров: «Убежден, что соревнования, как обычно, пройдут в духе честной борьбы, придадут дополнительный импульс развитию международного взаимодействия в области финансовой безопасности, будут содействовать установлению взаимополезных молодежных контактов. А культурная программа позволит зарубежным участникам обогатить свои знания о нашей великой стране».

К участникам также обратился председатель Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов Кыргызской Республики Канат Асангулов. Он отметил, что Олимпиада – это не просто интеллектуальное соревнование, а пространство, где встречаются наука и практика, где опыт профессионала соединяется с энергией молодежи.

Советник Посольства Китайской Народной Республики Су Лэй, выступая на торжественной церемонии, подчеркнул последовательное развитие российско-китайских отношений, в которых сфера финансовой безопасности приобретает новую значимость и становится площадкой для сотрудничества.

Губернатор Красноярского края Михаил Котюков рассказал о готовности региона к проведению масштабного международного события и подчеркнул значимость диалога по теме финансовой безопасности. «Красноярский край неслучайно стал площадкой Олимпиады. Наша задача – чтобы гости увезли с собой не только результаты интеллектуальной борьбы, но и массу впечатлений от Сибири. Для этого мы подготовили насыщенную программу –от экскурсий по живописным окрестностям до уникальных культурных событий. И, конечно, нам есть чем поделиться: наш опыт в сфере финпросвещения, отмеченный на федеральном уровне, мы активно внедряем и готовы транслировать коллегам».

Также Дмитрий Чернышенко, Анатолий Серышев, Юрий Чиханчин и Михаил Котюков оценили выставку стратегических партнеров олимпиады и ответили на вопросы СМИ.

