Помощник по уходу – заботливый профессионал

Общество 01.10.2025 в 09:45
В республике отмечают Международный день пожилого человека
1 октября традиционно отмечается Международный день пожилого человека. Республика Бурятия также активно поддерживает данную инициативу и проводит ряд мероприятий, направленных на улучшение качества жизни пожилых жителей региона.
В республике проживает более 200 тыс. пенсионеров, и поддержка каждого гражданина старшего поколения является приоритетом правительства Бурятии.
- Особое внимание уделяется повышению эффективности мер социальной поддержки, созданию условий для активного долголетия и полноценной интеграции старшего поколения в социальную жизнь. Комплексный подход позволяет укрепить межпоколенческие связи, сохранить исторический опыт и передать накопленные знания следующим поколениям, - отметила министр социальной защиты населения Республики Бурятия Татьяна Быкова.
Более 5 тыс. пожилых людей, нуждающихся в уходе, получают социальные услуги на дому и в стационарных учреждениях. Благодаря успешной реализации национального проекта «Демография», а теперь и нового нацпроекта «Семья» ежегодно около 10 тыс. пожилых жителей удаленных районов республики имеют возможность получать необходимую медицинскую помощь посредством специальных мобильных медицинских бригад.
Еще одним значимым достижением стала реализация системы долговременного ухода, введенной в Бурятии с 2020 года. Эта программа охватывает уже более 1200 пожилых людей, обеспечивая их комплексным медицинским и социальным сопровождением.
Большое внимание уделяется активному образу жизни среди людей золотого возраста. Республика реализует программу «Активное долголетие», в которой принимают участие около 40 тыс. пенсионеров. Они посещают занятия в Университете третьего возраста, осваивая новые знания и умения, укрепляя свое физическое состояние и расширяя кругозор.
С октября 2025 года в республике запущен новый проект - республиканский портал «Долголетие03», доступный по адресу: www.долголетие03.рф. Здесь пожилые жители региона могут выбрать интересующие мероприятия и активности прямо в своем населенном пункте, повышая качество своей повседневной жизни.
- Дорогие наши мамы и папы, бабушки и дедушки! Сегодня, в день добра и уважения, мы говорим вам самые теплые слова благодарности за вашу мудрость и терпение, помощь и понимание, - выразила слова признательности министр. - Пусть всегда с вами рядом будут любящие и заботливые дети, внуки и друзья. Здоровья вам и долголетия!
Фото: Минсоцзащиты Бурятии
