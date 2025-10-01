Учитель из Бурятии объединила волонтеров из пяти сёл

В Народном фронте в Бурятии рассказали об учителе Иволгинской школы, ставшем волонтером. Валентина Петровна Астраханцева объединила целые сёла ради победы.

Женщина в 2022 году основала центр «Фортуна». Здесь жители Иволгинска, Ганзурино, Оронгоя, сел Колобки и Красноярово шьют антидроновые одеяла, делают маскхалаты и плетут маскировочные сети. Со временем центр превратился и в место памяти: с блиндажом, реликвиями и Книгой героев.

«Особая гордость Валентины – её бывшие ученики из 37-й и 11-й десантно-штурмовых бригад», - отметили в ОНФ по РБ.