Общество 01.10.2025 в 09:50

Учитель из Бурятии объединила волонтеров из пяти сёл

Валентина Астраханцева в 2022 году основала центр «Фортуна»
A- A+
Текст: Карина Перова
Учитель из Бурятии объединила волонтеров из пяти сёл
Фото: Народный фронт в Бурятии

В Народном фронте в Бурятии рассказали об учителе Иволгинской школы, ставшем волонтером. Валентина Петровна Астраханцева объединила целые сёла ради победы.

Женщина в 2022 году основала центр «Фортуна». Здесь жители Иволгинска, Ганзурино, Оронгоя, сел Колобки и Красноярово шьют антидроновые одеяла, делают маскхалаты и плетут маскировочные сети. Со временем центр превратился и в место памяти: с блиндажом, реликвиями и Книгой героев.

«Особая гордость Валентины – её бывшие ученики из 37-й и 11-й десантно-штурмовых бригад», - отметили в ОНФ по РБ.

Теги
волонтеры

Все новости

Спикер Хурала Бурятии подвёл итоги сессии
01.10.2025 в 10:22
В Улан-Удэ нашли водителя, сбившего 10-летнюю девочку
01.10.2025 в 10:03
Учитель из Бурятии объединила волонтеров из пяти сёл
01.10.2025 в 09:50
Помощник по уходу – заботливый профессионал
01.10.2025 в 09:45
Покидая Кому жительница Бурятии столкнулась с лошадью
01.10.2025 в 09:36
В Бурятии пропал 37-летний мужчина
01.10.2025 в 09:30
Дмитрий Чернышенко: «Международное движение по финансовой безопасности вовлекло уже более 6 млн человек»
01.10.2025 в 09:21
Жительница Улан-Удэ осталась без «инвестиционного портфеля»
01.10.2025 в 09:09
Наказание за отсутствие школьной формы на уроке
01.10.2025 в 09:00
В Улан-Удэ встретили Героя России Тимура Соктоева
01.10.2025 в 08:51
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
В Улан-Удэ нашли водителя, сбившего 10-летнюю девочку
Травмированного ребенка он довез до дома и уехал
01.10.2025 в 10:03
Помощник по уходу – заботливый профессионал
В республике отмечают Международный день пожилого человека
01.10.2025 в 09:45
Дмитрий Чернышенко: «Международное движение по финансовой безопасности вовлекло уже более 6 млн человек»
В Красноярске состоялось открытие V Международной олимпиады по финансовой безопасности
01.10.2025 в 09:21
Наказание за отсутствие школьной формы на уроке
Что грозит?
01.10.2025 в 09:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru