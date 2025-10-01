В Улан-Удэ нашли водителя, сбившего 10-летнюю девочку

В Улан-Удэ сотрудниками ГИБДД задержан водитель, скрывшийся с места наезда на 10-летнюю девочку. За рулем автомашины «Киа Бонго» находился 30-летний мужчина.

- За оставление места ДТП в отношении него оформлен административный материал. Ребенок находится на лечении в больнице. По факту произошедшей аварии проводится проверка, - рассказали в ГИБДД республики.

Напомним, что ДТП произошло вчера, 29 сентября на улице Псковской. Как сообщили в полиции, после наезда мужчина довез ребенка до дома и уехал. Между тем, школьница пострадала весьма серьезно – она получила травмы головы и лица. Девочку пришлось госпитализировать.

Фото: ГИБДД РБ