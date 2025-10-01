Общество 01.10.2025 в 10:44
С виновницы смертельного ДТП в Улан-Удэ взыскали 2,4 млн рублей
Деньги получила семья погибшего
Текст: Елена Кокорина
Виновница смертельного ДТП в Улан-Удэ выплатила семье погибшего 2,4 млн. Находясь за рулем автомобиля, она сбила двух горожан, пересекавших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате полученных травм оба пострадавших скончались.
- Суд признал женщину виновной. Помимо основного наказания осужденная должна была выплатить пострадавшей стороне компенсацию морального вреда в размере 2 миллионов рублей, а также возместить материальный ущерб в размере 480 тысяч рулей. На сегодняшний день моральный вред и материальный ущерб, причиненные в результате ДТП, взысканы в полном объеме. Исполнительное производство окончено, - рассказали в службе судебных приставов республики.
Фото: loon.site
Тегикомпенсация