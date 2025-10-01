В Бурятии изменили приговор виновнику лобового ДТП

В Верховном суде Бурятии изменили наказание виновнику ДТП, в результате которого причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Авария произошла в октябре 2023 года в Тункинском районе. Водитель автомобиля «Mazda Premasy» нарушил правила во время обгона. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Toyota Camry». Водитель Тойоты получил телесные повреждения, которые расценили как причинение тяжкого вреда здоровью.

28 июля в Тункинском районном суде виновнику назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года (по ч. 1 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как оказалось, суд исключил из квалификации действий мужчины признака «совершения преступления лицом, находившимся в состоянии опьянения». В связи с этим государственный обвинитель оспорил судебное решение.

В Верховном суде республики изменили приговор. Он вступил в законную силу. Мужчине назначили 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.