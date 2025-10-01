Общество 01.10.2025 в 10:57

В Бурятии изменили приговор виновнику лобового ДТП

В аварии пострадал другой водитель
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии изменили приговор виновнику лобового ДТП
Фото: архив «Номер один»

В Верховном суде Бурятии изменили наказание виновнику ДТП, в результате которого причинен тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Авария произошла в октябре 2023 года в Тункинском районе. Водитель автомобиля «Mazda Premasy» нарушил правила во время обгона. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Toyota Camry». Водитель Тойоты получил телесные повреждения, которые расценили как причинение тяжкого вреда здоровью.

28 июля в Тункинском районном суде виновнику назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 2 года (по ч. 1 ст. 264 УК РФ – нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Как оказалось, суд исключил из квалификации действий мужчины признака «совершения преступления лицом, находившимся в состоянии опьянения». В связи с этим государственный обвинитель оспорил судебное решение.

В Верховном суде республики изменили приговор. Он вступил в законную силу. Мужчине назначили 2 года 6 месяцев принудительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 3 года.

Теги
приговор верховный суд

Все новости

В подполье своего дома житель Бурятии нашел чужое ружье
01.10.2025 в 11:39
На Дивизке в Улан-Удэ напали на школьницу
01.10.2025 в 11:36
Апатитовый прорыв
01.10.2025 в 11:23
В Бурятии изменили приговор виновнику лобового ДТП
01.10.2025 в 10:57
Мост дружбы
01.10.2025 в 10:50
С виновницы смертельного ДТП в Улан-Удэ взыскали 2,4 млн рублей
01.10.2025 в 10:44
Спикер Хурала Бурятии подвёл итоги сессии
01.10.2025 в 10:22
В Улан-Удэ нашли водителя, сбившего 10-летнюю девочку
01.10.2025 в 10:03
Учитель из Бурятии объединила волонтеров из пяти сёл
01.10.2025 в 09:50
Помощник по уходу – заботливый профессионал
01.10.2025 в 09:45
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
В подполье своего дома житель Бурятии нашел чужое ружье
Оружие он выменял на вознаграждение в 10 тысяч рублей
01.10.2025 в 11:39
С виновницы смертельного ДТП в Улан-Удэ взыскали 2,4 млн рублей
Деньги получила семья погибшего
01.10.2025 в 10:44
В Улан-Удэ нашли водителя, сбившего 10-летнюю девочку
Травмированного ребенка он довез до дома и уехал
01.10.2025 в 10:03
Учитель из Бурятии объединила волонтеров из пяти сёл
Валентина Астраханцева в 2022 году основала центр «Фортуна»
01.10.2025 в 09:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru