Общество 01.10.2025 в 11:39

В подполье своего дома житель Бурятии нашел чужое ружье

Оружие он выменял на вознаграждение в 10 тысяч рублей
Текст: Елена Кокорина
В подполье своего дома житель Бурятии нашел чужое ружье

Житель Бурятии сдал в Росгвардию огнестрельное оружие, которое нашел в подполье при уборке своего дома. По этому адресу мужчина проживает уже 20 лет, но кому принадлежит ружье, не знает.

С заявлением о сдаче незарегистрированного обреза на возмездной основе он обратился в Хоринское подразделение ведомства.

- Зная об ответственности за незаконное хранение оружия, житель села Хоринск сообщил о находке в Росгвардию. По результатам экспертизы было установлено, что находка представляет собой гладкоствольное огнестрельное ружьё 32 калибра. За добровольную сдачу оружия мужчина получит вознаграждение в размере 10 тысяч рублей, - сообщили в Росгвардии.

В ведомстве добавили, что с начала года в отделение лицензионно-разрешительной работы по Хоринскому району на добровольной основе было сдано семь единиц огнестрельного оружия, одно переделанное оружие, около 500 боеприпасов различного калибра и одна основная часть оружия.

Фото: Росгвардия Бурятии

Теги
оружие

