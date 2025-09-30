Общество 30.09.2025 в 12:11
Минпромторг РФ предлагает изменить ставки утильсбора на автомобили
Речь идет о машинах с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил
Текст: Иван Иванов
С 1 ноября ставка утилизационного сбора на ввозимые из-за рубежа машины может изменится - Минпромторг РФ предложил «актуализировать» механизмы расчета коэффициента этого платежа.
Нововведение предусматривает более конкретную привязку шкалы «утильсбора» к мощности двигателя.
«Согласно предлагаемым изменениям, базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале», - отмечается в сообщении Минпромторга.
Для физических лиц, ввозящих автомобили в Россию для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты. Но только на автомобили с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил.
В случае утверждения предлагаемых изменений правительством РФ они вступят в силу с 1 ноября 2025 года.
Нововведение предусматривает более конкретную привязку шкалы «утильсбора» к мощности двигателя.
«Согласно предлагаемым изменениям, базовая ставка будет формироваться на основании типа и объема двигателя, а мощность двигателя будет влиять на формирование коэффициента по прогрессивной шкале», - отмечается в сообщении Минпромторга.
Для физических лиц, ввозящих автомобили в Россию для личного пользования, предлагается сохранить льготные коэффициенты. Но только на автомобили с двигателями мощностью до 160 лошадиных сил.
В случае утверждения предлагаемых изменений правительством РФ они вступят в силу с 1 ноября 2025 года.
Тегиавтомобиль