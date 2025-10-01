Общество 01.10.2025 в 12:19

Потому что ягода

Осень - пора собирать дары природы
Текст: Номер один
Потому что ягода

Кто-то насобирал ведро голубики. Кто-то - пятилитровую банку малины. А кто-то - полторы тонны арбузов. Ведь арбуз - тоже ягода… 

Впрочем, есть некоторая разница между «насобирать» и «украсть». Житель Прибайкальского района, видимо, эту разницу понимает плохо. Он просто стащил 1,5 тонны арбузов из стоящей на улице фуры. Как говорится, собирательство у каждого свое.

Вопрос в том, зачем ему столько. Может, он хотел поставить рекорд по количеству съеденной ягоды? Или построить баню из арбузных корок? А вдруг он считает, что арбузы разумны и хотят захватить планету? И тогда он таким образом пытался спасти человечество. Что само по себе похвально.

Впрочем, силовики его героизма не оценили и завели уголовное дело. В итоге арбузному воришке грозит до пяти лет.

