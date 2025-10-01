Общество 01.10.2025 в 13:37

В Бурятии школьница осталась без телефона после поездки на автобусе

Ее гаджет себе забрал 18-летний парень
Текст: Елена Кокорина
В Бурятии школьница осталась без телефона после поездки на автобусе

Приехав домой на автобусе, 9-летняя школьница из Иволгинского района Бурятии осталась без телефона. Оставленный в транспорте гаджет себе забрал 18-летний парень, предварительно сбросив все заводские настройки. Чтобы найти телефон, стоимостью 9 тысяч рублей, мама девочки обратилась в полицию.

- Женщина пояснила, что пропажу девочка обнаружила уже дома. Не найдя телефон в сумке, школьница предположила, что могла выронить сотовый в автобусе, когда возвращалась с прогулки. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность похитителя. Им оказался ранее не судимый молодой человек 2007 года рождения. Юноша был доставлен в полицию для разбирательства, - рассказали в МВД республики.

Молодой человек сознался, что увидел телефон в автобусе на полу и сразу решил его забрать себе, и чтобы телефоном можно было пользоваться, сбросил все имеющиеся настройки и блокировки. Возбуждено уголовное.

Фото: loon.site

ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

