В Бурятии стоимость товаров на маркетплейсах подорожает

С 1 июля 2026 года в России будет введен новый налог для продавцов маркетплейсов, находящихся на упрощенной системе налогообложения (УСН).

Об этом сообщает портал Finfax.ru. Инициатива, разработанная Минпромторгом по поручению президента, не будет распространяться на продовольственные товары. Через полгода после запуска, с 1 января 2027 года, новые требования планируется распространить и на офлайн-торговлю.



Основной целью введения налога является сокращение объема серого импорта и пополнение бюджета — ожидается, что мера принесет в казну дополнительно около 1 трлн рублей. Однако эксперты предупреждают о негативных последствиях для потребителей: значительном росте цен на импортные товары и существенном сокращении ассортимента на таких площадках, как Ozon, Wildberries и других маркетплейсах.



Старший аналитик финансового маркетплейса Иван Багетов прокомментировал предстоящие изменения: "Введение специального налога для продавцов маркетплейсов — это продолжение курса на формализацию трансграничной торговли. С одной стороны, это позволит бюджету компенсировать выпадающие доходы от традиционной розничной торговли, с другой — неизбежно приведет к росту цен для конечных потребителей. В среднесрочной перспективе мы можем увидеть перераспределение рынка в пользу отечественных производителей, но в краткосрочной — потребители столкнутся с сокращением выбора и подорожанием импортных товаров на 15-20%", — отметил Иван Багетов.



Таким образом, новая налоговая мера, направленная на увеличение доходов бюджета и борьбу с серым импортом, окажет значительное влияние на потребительские цены и ассортиментную линейку российских маркетплейсов.

Фото: loon.site