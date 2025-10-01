Вороватые энергетики брали деньги мимо кассы

Деньги энергетики воруют не только у населения, но у самих себя. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в период с декабря 2024-го по май 2025 года начальник ангарского филиала «Иркутскэнергосбыта», пользуясь своим служебным положением, «простила» долг одной из управляющих компаний. По данным источника «ИрСити», речь идет о компании «Центр Ангарск».

Сотрудница «Иркутскэнергосбыта» внесла изменения в расчеты, после чего долг управляющей компании за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды, аннулировали. За это глава ангарского филиала получила 200 тысяч рублей. Деньги ей передали прямо в кабинете.

Как уточнили в пресс-службе «Иркутскэнергосбыта», еще один случай коммерческого подкупа зафиксирован в Иркутске. По телефону доверия компании сообщили, что сотрудники требуют деньги за подключение к теплосетям. Во время проверки, проведенной вместе с правоохранителями, эта информация подтвердилась. Факт передачи денег за ввод теплового узла зафиксировали.



По данным пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, мастер участка теплосетей получил 60 тысяч рублей, а инженер-инспектор — 200 тысяч рублей. Это было лишь частью суммы. В целом же сотрудникам «Иркутскэнергосбыта» обещали 600 тысяч рублей за подключение коммерческого офиса к теплосетям. Заведены уголовные дела, ведётся следствие.

