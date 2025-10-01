Общество 01.10.2025 в 14:48

Вороватые энергетики брали деньги мимо кассы

Сотрудники «Иркутскэнерго» «прощали» долги потребителям  за мзду  
A- A+
Текст: Иван Иванов
Вороватые энергетики брали деньги мимо кассы

Деньги энергетики воруют не только у населения, но у самих себя. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, в период с декабря 2024-го по май 2025 года начальник ангарского филиала «Иркутскэнергосбыта», пользуясь своим служебным положением, «простила» долг одной из управляющих компаний. По данным источника «ИрСити», речь идет о компании «Центр Ангарск».

Сотрудница «Иркутскэнергосбыта» внесла изменения в расчеты, после чего долг управляющей компании за электроэнергию, потребленную на общедомовые нужды, аннулировали. За это глава ангарского филиала получила 200 тысяч рублей. Деньги ей передали прямо в кабинете.

Как уточнили в пресс-службе «Иркутскэнергосбыта», еще один случай коммерческого подкупа зафиксирован в Иркутске. По телефону доверия компании сообщили, что сотрудники требуют деньги за подключение к теплосетям. Во время проверки, проведенной вместе с правоохранителями, эта информация подтвердилась. Факт передачи денег за ввод теплового узла зафиксировали.

По данным пресс-службы ГУ МВД по Иркутской области, мастер участка теплосетей получил 60 тысяч рублей, а инженер-инспектор — 200 тысяч рублей. Это было лишь частью суммы. В целом же сотрудникам «Иркутскэнергосбыта» обещали 600 тысяч рублей за подключение коммерческого офиса к теплосетям. Заведены уголовные дела, ведётся следствие.

Фото:  Номер один

Все новости

В Бурятии выпустили коллекционные монеты в честь юбилея Тункинского нацпарка
01.10.2025 в 14:55
Вороватые энергетики брали деньги мимо кассы
01.10.2025 в 14:48
В Бурятии стоимость товаров на маркетплейсах подорожает
01.10.2025 в 14:38
В Бурятии школьница осталась без телефона после поездки на автобусе
01.10.2025 в 13:37
В Улан-Удэ школьник застрял между бетонными блоками
01.10.2025 в 13:14
«Подкараулю и отомщу»
01.10.2025 в 13:09
Илзе Лиепа высоко оценила два коллектива из Улан-Удэ
01.10.2025 в 12:45
Потому что ягода
01.10.2025 в 12:19
В подполье своего дома житель Бурятии нашел чужое ружье
01.10.2025 в 11:39
На Дивизке в Улан-Удэ напали на школьницу
01.10.2025 в 11:36
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
В Бурятии выпустили коллекционные монеты в честь юбилея Тункинского нацпарка
Учреждению в следующем году «стукнет» 35 лет
01.10.2025 в 14:55
В Бурятии стоимость товаров на маркетплейсах подорожает
С 1 июля 2026 года вводится новый налог на селлеров, поставляющих импорт
01.10.2025 в 14:38
В Бурятии школьница осталась без телефона после поездки на автобусе
Ее гаджет себе забрал 18-летний парень
01.10.2025 в 13:37
Потому что ягода
Осень - пора собирать дары природы
01.10.2025 в 12:19
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru