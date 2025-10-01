Общество 01.10.2025 в 14:55

В Бурятии выпустили коллекционные монеты в честь юбилея Тункинского нацпарка

Учреждению в следующем году «стукнет» 35 лет
Текст: Карина Перова
В Бурятии выпустили коллекционные монеты в честь юбилея Тункинского нацпарка
Фото: Тункинский нацпарк

В Бурятии Тункинкий национальный парк в 2026 году отметит свое 35-летие. В честь юбилея уже начали выпускать сувенирную продукцию.

Сотрудники показали ограниченный тираж коллекционных монет с символами нацпарка. Посетители смогут их приобрести в визит-центрах или при участии в мероприятиях учреждения.

«Подробно о наших мероприятиях, монетах, где и как их можно будет получить, будем рассказывать в нашем ТГ-канале и группе в ВК», - заключили в нацпарке.

