В Бурятии выпустили коллекционные монеты в честь юбилея Тункинского нацпарка

В Бурятии Тункинкий национальный парк в 2026 году отметит свое 35-летие. В честь юбилея уже начали выпускать сувенирную продукцию.

Сотрудники показали ограниченный тираж коллекционных монет с символами нацпарка. Посетители смогут их приобрести в визит-центрах или при участии в мероприятиях учреждения.

«Подробно о наших мероприятиях, монетах, где и как их можно будет получить, будем рассказывать в нашем ТГ-канале и группе в ВК», - заключили в нацпарке.