Житель Бурятии покоряет Китай своей колбасой

Житель Бурятии, выпускник ВСГУТУ, технолог компании «Хомутовские традиции» Александр Герасимов покорил Китай своей краковской колбасой. Он отправился в Хайлар, чтобы с нуля запустить производство этого изделия, обучить местных производителей, а также разработать уникальные рецептуры, адаптированные под китайские специи, но максимально близкие к оригинальному вкусу.

Все это ему удалось сделать за 4 месяца, в том числе выйти на ежедневный выпуск в 5 тонн колбасы. Александра рекомендовали представителям Поднебесной как одного из лучших технологов нашей республики.

В 2006 году мужчина окончил ВСГУТУ по специальности «Технология мяса и мясных продуктов», в 2020 году – аспирантуру по направлению «Промышленная экология и биотехнологии». В 2021-м успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук под руководством д.т.н., профессора Баяны Баженовой. После окончания вуза трудился на мясоперерабатывающих предприятиях на должностях от рабочего до технолога.