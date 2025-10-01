Общество 01.10.2025 в 15:20

Житель Бурятии покоряет Китай своей колбасой

Александр Герасимов поделился опытом со специалистами Поднебесной
Текст: Карина Перова
Житель Бурятии покоряет Китай своей колбасой
Фото: ВСГУТУ

Житель Бурятии, выпускник ВСГУТУ, технолог компании «Хомутовские традиции» Александр Герасимов покорил Китай своей краковской колбасой. Он отправился в Хайлар, чтобы с нуля запустить производство этого изделия, обучить местных производителей, а также разработать уникальные рецептуры, адаптированные под китайские специи, но максимально близкие к оригинальному вкусу.

Все это ему удалось сделать за 4 месяца, в том числе выйти на ежедневный выпуск в 5 тонн колбасы. Александра рекомендовали представителям Поднебесной как одного из лучших технологов нашей республики.

В 2006 году мужчина окончил ВСГУТУ по специальности «Технология мяса и мясных продуктов», в 2020 году – аспирантуру по направлению «Промышленная экология и биотехнологии». В 2021-м успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук под руководством д.т.н., профессора Баяны Баженовой. После окончания вуза трудился на мясоперерабатывающих предприятиях на должностях от рабочего до технолога.

краковская колбаса китай

