Жители Улан-Удэ встали на защиту своих кошельков

Как известно, установка общедомовых приборов учета тепла это прямой путь к экономии. В Улан-Удэ владелец трехкомнатной квартиры, перейдя с оплаты по нормативу на расчеты по показаниям счетчика, может сберегать, например, в среднем до 20 тыс. рублей ежегодно. Июльское же подорожание отопления на 13% стало той самой точкой кипения, после которой жители старых пятиэтажек массово задумались об «оприборивании» своих домов. Однако этот процесс сталкивается с сопротивлением. По мнению эксперта Владимира Афанасьева, компания ТГК-14 напрямую заинтересована в начислении платежей по завышенному нормативу, который превышает реальные потребности как минимум вдвое. Несмотря на это, жители продолжают активную борьбу за свои права и кошельки.В Улан-Удэ расчеты за отопление должны производиться по показаниям, как в Центральной России. Но на практике так происходит далеко не всегда, поскольку большая часть старого жилфонда столицы Бурятии не оборудована приборами учета тепла. Ситуацию проиллюстрировало обращение в нашу редакцию общественницы и юриста, представляющих интересы граждан двух многоквартирных домов. По их словам, во время голосования выявлены некие странности - жильцы якобы «отказались от установки теплосчетчика».Подобный саботаж, приписки и явное нежелание выполнять решение правительства нашей страны направлены только на одно - затормозить процесс установки общедомовых приборов учета тепловой энергии (ОДПУ).- Напомню, что еще в 2009 году правительство РФ, приняв Закон «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности», наметило цель на экономию средств граждан при оплате услуг ЖКХ, - говорит Аграфена Грудинина. Во многих городах России за три года после выхода закона об энергосбережении «оприборена» большая часть старого жилого фонда». То, что не удалось сделать в первые годы, к середине десятых выполнили.- Я изучала опыт других регионов, где очень много старого жилого фонда, поскольку траты на отопление там тоже немаленькие. Но чиновники везде приняли программы по массовому переводу домов на приборы учета, требуя от ресурсников закупки теплосчетчиков и установки их в дома. Кроме того, проведена колоссальная работа по информированию населения с целью необходимости этих работ, - соглашается с подобной позицией эксперт в области теплоснабжения Улан-Удэ Марина Елизова.В Санкт-Петербурге, например, еще десять лет назад оборудовано приборами учета более 95% старого жилого фонда, за исключением аварийного.- Это выгодно всем, а особенно местным властям, поскольку установка общедомовых приборов учета это ведь тоже экономика, стоят они от полумиллиона рублей плюс техобслуживание. Создаются рабочие места, и, главное, население реально экономит. Неслучайно на западе жалобы населения на высокий уровень квартплаты снизились, что плюс для чиновников. Для примера. Стоимость отопления 2-комнатной квартиры старого фонда в Санкт-Петербурге составляет зимой 2 тыс. рублей в месяц, а в летнее время они ничего не платят за него, - сообщила эксперт.В Бурятии же, по ее словам, все ограничилось робкими попытками сдвинуть тему с мертвой точки, после чего ее и вовсе свернули.Владимир Афанасьев, теплоэнергетик в прошлом, а сегодня эксперт Общественной палаты РБ, рассказал, что в декабре прошлого года он беседовал с гендиректором ТГК-14 Константином Люльчевым и поинтересовался, сколько они поставили приборов учета тепла в многоквартирных домах старого сектора.- Он признался, что ни одного. А все почему? А потому что только в Бурятии, в отличие от многих других регионов, норматив потребления тепла без теплосчетчика настолько высок, что тормозит всякое движение в пользу энергосбережения, поскольку это крайне невыгодно для ресурсной организации.Проблема Бурятии, продолжает Аграфена Грудинина, заключается именно в в лоббизме, мешающем процессу энергосбережения, объявленному правительством России. Хотя, как говорит юрист, «законом ответственность за его выполнение возложена на ресурсоснабжающие организации, а в случае невыполнения его требований предусмотрена административная ответственность по ст. 9.16 КоАП РФ». Прошло более 15 лет со дня принятия закона, но, к сожалению, граждан о его принятии никто не проинформировал...В качестве примера юрист приводит ситуацию с управляющей компанией ООО «ЖЭУ-20» в Улан-Удэ. Она инициировала еще в апреле 2023 года проведение общего собрания жильцами многоквартирных домов № 64 и 68 по проспекту Строителей, якобы отказавшимися от установки теплосчетчика.Об этом жильцы случайно узнали лишь в сентябре 2025 года и обратились к Аграфене Грудининой.- Жильцы жалуются, что о проведении собрания их не известили, ведь в здравом уме и твердой памяти они вряд ли бы отказались от экономии своих денежных средств, поскольку оплата за тепло по показаниям теплосчетчика значительно уменьшилась бы.При обращении же Грудининой в управляющую компанию ей выдали только копию протокола общего собрания. Ознакомить с бланками решений жителей, списком проголосовавших отказались, сославшись на секретность, дескать, в них данные о жилых помещениях собственников и разглашать их не могут.Директор УК на вопрос об отказе в ознакомлении с документами по собранию в 2023 года заявил ей: «Пусть жители проводят новое собрание, собирают деньги на теплосчетчик и ставят его».Этот случай лишь подчеркивает пассивность населения нашего города, которое, с одной стороны, жалуется на высокую стоимость теплоэнергии в их домах, а с другой - не делает никаких шагов для разрешения ситуации. Естественно, этим пользуются все кому не лень. Но прежде всего ТГК-14, которой выгодно, чтобы жильцы платили по нормативу, переплачивая почти в два раза.- С ТГК-14 сегодня надо что-то делать. Например, при установке теплосчетчика на частный дом, уже подключенный к услугам теплоснабжения компании, они часто не выдают или затягивают выдачу технических условий для установки пункта учета тепла. Если же дом расположен неподалеку от теплотрассы, то нередко отказывают в техническом подключении, ссылаясь якобы на то, что сроки окупаемости проекта составят десятки лет. Хотя теплосети им не принадлежат. Если бы город не отдал их в свое время в аренду, то таких ответов просто не было бы, ведь подключение к централизованному отоплению это задача муниципалитета, а так все решают другие люди, - продолжает Марина Елизова.По словам эксперта, владельцам коттеджей, сталкивающимся с трудностями при приемке теплосчетчиков, важно понимать, что тепло – это коммунальная услуга. Например, с них незаконно требуют дорогостоящие «рабочие проекты» или отказывают в выдаче технических условий.- Схема действий проста. Специализированная организация устанавливает вам теплосчетчик в дом, причем без всякого дорогостоящего и ненужного «рабочего проекта» вы обращаетесь в ТГК-14 с уведомлением, и в течение пяти дней вам обязаны предоставить акт о допуске. Если вы получили мотивированный отказ, то сразу в суд, и здесь на вас уже будет работать Закон «О защите прав потребителя», поскольку коммунальная услуга не оказана, - сообщила Елизова.Эксперт считает, что именно поэтому ТГК-14 стремится заключать договоры с владельцами частных домов по линии «коммерческой поставки тепла». Хотя это не коммерческая услуга, а коммунальная.Еще одна проблема, которая тормозит «оприборивание» Улан-Удэ, то, что специализированные специалисты - установщики приборов учета - страшно боятся ТГК-14. В неофициальных беседах они говорили, что ТГК- 14 якобы может осложнить им жизнь. В итоге подыгрывают энергокомпании, начиная склонять клиентов в пользу разработки «рабочих проектов» и других требований, что удорожает и удлиняет процесс установки приборов учета.- В Иркутске такой проблемы нет, там подавляющее большинство домов, и многоквартирных, и частных, «оприборено», монтажников масса, как и сервисных центров по ремонту и обслуживанию теплосчетчиков. А у нас, как в Африке, ничего этого нет, одни трусы кругом, - возмущается она.Марина Елизова полагает, что в Улан-Удэ назрела необходимость массового привлечения иногородних специалистов для установки теплосчетчиков. Благоприятным фактором стало временное ослабление руководства ТГК-14. Ведь ключевые фигуры сейчас пребывают в СИЗО. Этим шансом необходимо воспользоваться для того, чтобы, как ни парадоксально это звучит, наконец выполнить в Бурятии положения Федерального закона «Об энергосбережении».Напомним, ранее «Номер один» сообщал, что в феврале 2025 года комиссия Бурятского УФАС России установила в действиях ТГК-14 нарушение Федерального закона «О защите конкуренции». Компания, как ресурсоснабжающая организация, не обеспечила надлежащую эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой энергии в 14 многоквартирных домах, что привело к ущемлению интересов неопределенного круга потребителей. Сумма назначенного штрафа составила 41 млн рублей.