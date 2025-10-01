В Бурятии глава Еравнинского района уходит на СВО

Глава Еравнинского района Чингис Цыренжапов принял решение отправиться в зону СВО. Администрация района продолжит стабильную работу. На время отсутствия главы района его обязанности будет исполнять заместитель руководителя администрации Жамсуев Абида Цыдыпович.



В 2022 году в Еравнинском районе приступили к строительству школы. Однако работы подрядчика оказались настолько неудовлетворительного качества, что в 2024 году построенное пришлось полностью демонтировать. В настоящее время на объекте работает новый подрядчик, он достроит школу к декабрю текущего года. После получения всей разрешительной документации объект будет введён в эксплуатацию. Минстрой и Правительство республики держат на контроле достройку школы, чтобы дети, наконец, получили современное здание.

- Я люблю наш район. Всегда считал своим долгом трудиться на общее благо и никогда не боялся испытаний. Строительство новой школы стало серьёзным вызовом для района и для меня лично. Конечно, я осознаю свою ответственность за то, что сроки затянулись и наши дети вынуждены учится в стесненных условиях. Мною принято решение отправиться на специальную военную операцию. Наша администрация продолжит ежедневно инспектировать строительные работы, которые на сегодняшний день идут в ускоренном темпе без выходных, - написал на своей странице ВКонтакте Цыренжапов.

Фото: соцсети Чингиса Цыренжапова