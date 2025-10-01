Общество 01.10.2025 в 17:04

Бастрыкин взял на контроль еще одну дорогу в Бурятии

Она ведет в село Телемба
A- A+
Текст: Карина Перова
Бастрыкин взял на контроль еще одну дорогу в Бурятии
Фото: Народный фронт в Бурятии

Главный следователь России затребовал доклад о результатах проверки в связи с обращением о плохом состоянии дороги в селе Телемба Еравнинского района Бурятии. Видео опубликовали в соцсетях, в том числе в ТГ-канале регионального отделения Народного фронта.

Асфальта там нет, грунтовое полотно при выпадении осадков регулярно размывается, из-за грузовиков на поверхности образовались многочисленные колеи. В целом проезд транспортных средств затруднен.

«Более сорока лет я проезжаю село Телемба. Ни разу не было видно, чтобы хоть как-то ремонтировали дорогу, начиная от границы Чита-Бурятия. Почему нигде не поднимается вопрос ремонта дороги. Да и в самом посёлке асфальт разрушается», - задал вопрос один из жителей в ТГ-канале «Еравна-инфо.24/7».

В СУ СКР по РБ по данному факту организовали процессуальную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя бурятского Следкома Евгения Лагацкого доклад о предварительных и окончательных результатах проверки.

Тем временем в минтрансе региона заявили, что в районе ведутся работы на нескольких участках автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита: капремонт на км 234–264, на км 357–387, а также проводится капитальный ремонт моста через реку Холой. На 2026 год запланирован ремонт участка км 369–372. Параллельно ведется разработка проектной документации для участка км 294 – км 301, ремонт которого намечен после 2026 года.

«На содержание дороги выделены дополнительные средства, подрядные организации приступили к работам по ямочному ремонту, планировке проезжей части и устранению просадок. Для обеспечения проезда на проблемных участках км 369-372 и км 387-393 заключен государственный контракт на выполнение необходимых работ», - заключили в профильном министерстве.


Теги
телемба дорога Александр Бастрыкин

Все новости

Арестованный экс-министр транспорта Бурятии частично признал вину
01.10.2025 в 17:52
В Улан-Удэ летом обеспечили работой более тысячи подростков
01.10.2025 в 17:47
В Бурятии исчезнувшая на базе отдыха пенсионерка через 10 дней вернулась домой
01.10.2025 в 17:13
Бастрыкин взял на контроль еще одну дорогу в Бурятии
01.10.2025 в 17:04
В Улан-Удэ полицейские домчали горожанку до больницы с мигалками
01.10.2025 в 16:53
В Бурятии глава Еравнинского района уходит на СВО
01.10.2025 в 16:12
В Бурятии осудят бывшего и. о. главы Закаменска за «сиротские дома»
01.10.2025 в 15:59
В Бурятии похитили два трактора
01.10.2025 в 15:42
Житель Бурятии покоряет Китай своей колбасой
01.10.2025 в 15:20
В Бурятии выпустили коллекционные монеты в честь юбилея Тункинского нацпарка
01.10.2025 в 14:55
ЗУРХАЙ
с 1 по 7 октября

Читайте также
В Улан-Удэ летом обеспечили работой более тысячи подростков
Они трудились садовниками, делопроизводителями, разнорабочими
01.10.2025 в 17:47
В Улан-Удэ полицейские домчали горожанку до больницы с мигалками
Женщина не смогла добраться до врача самостоятельно
01.10.2025 в 16:53
В Бурятии глава Еравнинского района уходит на СВО
Обязанности главы будет исполнять его заместитель
01.10.2025 в 16:12
В Бурятии осудят бывшего и. о. главы Закаменска за «сиротские дома»
С его руки людей обеспечили помещениями, непригодными для проживания
01.10.2025 в 15:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru