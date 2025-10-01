Бастрыкин взял на контроль еще одну дорогу в Бурятии

Главный следователь России затребовал доклад о результатах проверки в связи с обращением о плохом состоянии дороги в селе Телемба Еравнинского района Бурятии. Видео опубликовали в соцсетях, в том числе в ТГ-канале регионального отделения Народного фронта.

Асфальта там нет, грунтовое полотно при выпадении осадков регулярно размывается, из-за грузовиков на поверхности образовались многочисленные колеи. В целом проезд транспортных средств затруднен.

«Более сорока лет я проезжаю село Телемба. Ни разу не было видно, чтобы хоть как-то ремонтировали дорогу, начиная от границы Чита-Бурятия. Почему нигде не поднимается вопрос ремонта дороги. Да и в самом посёлке асфальт разрушается», - задал вопрос один из жителей в ТГ-канале «Еравна-инфо.24/7».

В СУ СКР по РБ по данному факту организовали процессуальную проверку. Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя бурятского Следкома Евгения Лагацкого доклад о предварительных и окончательных результатах проверки.

Тем временем в минтрансе региона заявили, что в районе ведутся работы на нескольких участках автомобильной дороги Улан-Удэ-Романовка-Чита: капремонт на км 234–264, на км 357–387, а также проводится капитальный ремонт моста через реку Холой. На 2026 год запланирован ремонт участка км 369–372. Параллельно ведется разработка проектной документации для участка км 294 – км 301, ремонт которого намечен после 2026 года.

«На содержание дороги выделены дополнительные средства, подрядные организации приступили к работам по ямочному ремонту, планировке проезжей части и устранению просадок. Для обеспечения проезда на проблемных участках км 369-372 и км 387-393 заключен государственный контракт на выполнение необходимых работ», - заключили в профильном министерстве.