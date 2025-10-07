Общество 07.10.2025 в 09:00

Забор на садовом участке

Что важно знать владельцам участков?
Текст: Номер один
Номер один

Вопрос: «Что нужно учесть при установке забора на даче?» 

Амголон Г.

Садовый участок — это частная собственность, но при установке забора на нем важно учитывать нормы.

Основные требования:

- по периметру участка следует ставить сетчатое или визуально проницаемое ограждение высотой 1,2–1,8 м;

- сплошной забор допустим только со стороны улицы, проезда или внешней границы участка.

Сплошное ограждение дает сильную тень. Из-за этого растения хуже растут, а почва плохо просыхает после дождя. Кроме того, такой забор не дает воздуху свободно циркулировать. Это может привести к перегреву грунта в жаркую погоду.

Прямых штрафов, если вы установите ограждение без учета норм, не будет. Однако, если ваш забор мешает соседям, они вправе подать в суд. 

В таком случае вас могут обязать:

- снести забор;

- компенсировать убытки.

Отказ демонтировать незаконный забор грозит штрафом. Это 1–1,5% от кадастровой стоимости участка или 5–10 тысяч рублей (если кадастровая стоимость не определена).

Чтобы этого не произошло, устанавливайте ограждения с учетом норм или получите письменное согласие соседа, если планируете поставить глухое ограждение. Оформить письменное соглашение и подать его нужно в администрацию СНТ или поселка. Но если кто-то из владельцев участков возражает, придется вызывать кадастрового инженера и менять ограждение в соответствии с законом.

 

