Социальные услуги для граждан с первой группой инвалидности

Социальные услуги для граждан с первой группой инвалидности
Вопрос: «На что имеет право человек I группы инвалидности?» 

Светлана Ивановна Ч.

Люди с I группой инвалидности могут бесплатно получить:

- лекарства;

- медизделия;

- лечебное питание;

- отдых в санаториях и проезд до них и обратно;

- бесплатный проезд в электричках.

Кроме того, поехать в санаторий может и сопровождающий: ему положены путевка и бесплатный проезд до санатория и обратно на междугородних поездах или электричках.

При желании вместо всего набора социальных услуг или его части можно получать ежемесячную денежную выплату. Для этого нужно подать заявление в территориальном отделении СФР, МФЦ или через «Госуслуги».

