Общество 08.10.2025 в 09:00
Социальные услуги для граждан с первой группой инвалидности
Рассмотрим основные
Текст: Номер один
Вопрос: «На что имеет право человек I группы инвалидности?»
Светлана Ивановна Ч.
Люди с I группой инвалидности могут бесплатно получить:
- лекарства;
- медизделия;
- лечебное питание;
- отдых в санаториях и проезд до них и обратно;
- бесплатный проезд в электричках.
Кроме того, поехать в санаторий может и сопровождающий: ему положены путевка и бесплатный проезд до санатория и обратно на междугородних поездах или электричках.
При желании вместо всего набора социальных услуг или его части можно получать ежемесячную денежную выплату. Для этого нужно подать заявление в территориальном отделении СФР, МФЦ или через «Госуслуги».
